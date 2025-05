Podsumowanie fazy grupowej turnieju League of Legends - Mid-Season Invitational 2017 #MSI - omówienie drużyn

Skład SKT:

Huni [TOP]

Peanut [JUNGLE]

Faker [MID]

Bang [ADC]

Wolf [SUPPORT]

Skład G2:

Expect [TOP]

Trick [JUNGLE]

PerkZ [MID]

Zven [ADC]

Mithy [SUPPORT]

Skład TSM:

Hauntzer [TOP]

Svenskeren [JUNGLE]

Bjergsen [MID]

WildTurtle [ADC]

Biofrost [SUPPORT]

Skład WE:

957 [TOP]

Condi [JUNGLE]

Xiye [MID]

Mystic [ADC]

Ben [SUPPORT]

Skład GAM:

Stark[TOP]

Levi [JUNGLE]

Optimus [MID]

Slay [ADC]

Archie [SUPPORT]

Skład Flash Wolves:

MMD [TOP]

Karsa[JUNGLE]

Maple [MID]

Betty [ADC]

SwordArt [SUPPORT]

SKT, drużyna z Koreii, niekwestionowany mistrz świata jeśli chodzi o scenę LoLa, chyba nikt nie spodziewał się innego scenariusza jeśli chodzi o ich gameplay. Zagrali naprawdę świetne mecze, nie dając przeciwnikom szans i zakończyli ten etap wynikiem 8-2. Mimo niektórych dziwnych zagrań Fakera (jak na zawodnika uznawanego za najlepszego na świecie), to nie ma co ukrywać - SKT T1 jest obecnie faworytem do zwyciężenia w finale, który (przypominam!) odbędzie się już w tą niedzielę 21 maja.Dalej drużyna, której nie trzeba nikomu przedstawiać, przynajmniej w naszym regionie... G2, czyli europejski akcent na tym środkowo-sezonowym turnieju. Wiele osób zakładało, że nie ma większych szans na opuszczenie, jednak pokazali, że umieją stanąć na wysokości zadania i znaleźli się na III miejscu, mamy nadzieję, że osiągnął jeszcze więcej.TSM przciwnie do G2, było jednymi z faworytów do wyjścia z grupy, jednak kolejny raz Ameryka nie pokazała się na międzyregionalnym turnieju, chociaż do tej pary ma masę wiernych fanów, którzy co roku wierzą w osiągnięcie przez nich sukcesu. Team na pewno barwny w dobrych indywidualnie graczy, jednak jeszcze trochę brakuje im do azjatyckich drużyn.Chiny były następnym underdogiem tego starcia, team WE wbrew wielu oczekiwaniom zajął II miejsce w świetnym stylu, pokonało go tylko SKT, któremu (jak już wiemy) ciężko dorównać. Myślę, że mają realne szansę na zajęcie drugiego miejsca również w fazie finałowej. Osobiście kibicuje Chinom, powodzenia!Czas na wietnamską siłę - GAM, co prawda nie wyszli z grup, ale jak na świeżą drużynę, to trzeba im przyznać, że zagrali naprawdę dobry turniej. Agresywna gra od pierwszych minut każdego ze spotkań, to coś na co czeka każdy widz. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj Levi - zdecydowanie jeden z najlepiej prezentujących się junglerów. Dziękujemy za widowisko!Ostatnią omawianą drużyną jest Flash Wolves - IV miejsce, jedna wygrana na SKT (co się oczywiście ceni), jednak mimo wszystko czuję lekki niedosyt oglądając ten team... mam wrażenie, że zamiast rozwijać się, nieco upadli w ostatnich miesiącach i to już nie są ci tajwańscy pogromcy Korei, co kiedyś.Podsumowując - świetny turniej, MSI z roku na rok wygląda coraz lepiej, teraz można mówić o poziomie mistrzostw świata, które już na jesieni. No ale teraz czekamy na fazę finałową, która, jak znowu przypomnę, już w ten weekend. Start w piątek, zapraszam do oglądania!