Podstawy gry League of legends

Zapewne większość z Was zna grę League of Legends. Jest to sieciowa gra, w której każdego dnia dziesiątki milionów użytkowników spędzają czas grając solo lub ze swoimi znajomymi. Opiera się ona głównie na postaciach i umiejętnym posługiwaniem się nimi. Jak one wyglądają?

Jest to gra gatunku multiplayer online battle arena wydana 27 października 2009 roku przez studio Riot Games, której celem jest dotarcie do bazy przeciwnika i zniszczenie znajdującego się w niej Nexusa. Do dyspozycji mamy aktualnie ponad 150 uniwersalnych postaci, co sprawia, że każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Akcja rozgrywa się na dwóch mapach(zależnie od trybu):1.- Mapa, na której można zagrać w czterech trybach:-Blind pick- Wybór bohatera w ciemno.-Draft pick- Możliwość banowania bohaterów.-Rankingowa Solo/Duet- Możliwość zagrania rankingowego draft picka samemu lub z jednym znajomym.-Rankingowa Elastyczna- Możliwośc zagrania rankingowego draft picka w większym gronie znajomych.Mapa dzieli się na, do której są przypisane inne role oraz. Wyróżniamy takie alejki jak:-Góra-Dżungla-Środek-Dół-Wsparcie2.- Mapa, w której dostępny jest tryb ARAM (all random mid) polegający na tym, że przeciwko sobie staje 5 losowych bohaterów znajdujących się w tym samym miejscu i walczącym do zdobycia Nexusa przez jedną z drużyn.Skoro już przybliżyłem Wam wygląd podstawowo dostępnych map, przejdę do tego, co w League of Legends sprawia najwięcej radości, czyli graniai. Każda z postaci ma własną nazwę, historię, którą możemy przeczytać na oficjalnej stronie League of Legends oraz zestaw umiejętności, którymi zarządzamy w grze. Jest ich cztery, nie wliczając umiejętności pasywnej, czyli specjalnej umiejętności, która jest przypisana do danego bohatera i nie trzeba jej używać na klawiaturze. Bohaterowie są przypisani do różnych alejek, o czym już wspominałem. Niektórzy są tylko do jednej, ale są również postacie uniwersalne, które mogą pełnić różne role i można nimi grać na kilku liniach.Każdy bohater posiada, które uprzyjemniają grę i pozwalają dostosować wygląd postaci do własnego gustu. Można je zdobyć na wiele sposobów takich jak:-Mikropłatności-Darmowe skrzynki, które można zdobyć grając-Podczas trwania eventówLeague of Legends jest jedną z najbardziej popularnych gier na świecie i zawdzięcza to swojej niejednolitości. Każdy gracz może znaleźć coś dla siebie, co pozwala na miłe spędzenie czasu samemu lub w gronie znajomych. Społeczność Ligi Legend ciągle wzrasta, a fakt, że ta gra jest darmowa bardziej przyciąga kolejne osoby, które chcą spróbować swoich sił. Jest to dobry moment na dołączenie do LoL-a, gdyż rośnie on w siłę i staje się z każdą aktualizacją lepszą i ciekawszą grą.