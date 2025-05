( 14 ratings)

Patch 7.9 League of Legends.

W tym artykule przedstawię w skrócie nowe i najważniejsze zmiany zachodzące w najnowszym patchu w League of Legends!W pierwszym rzędzie mamy aktualizacje Maokaia, Sejuani i Zaca. Wymienione postacie dostają zmianę w umiejętnościach oraz dostosowują do nich nowe przedmioty w postaci Kamiennej Płyty Gargulca (Gargoyle Stoneplate) i Specjalistycznego Hełmu (Adaptive Helm). Zmiany dostaje także Anioł Stróż (Guardian Angel) i Berło Otchłani (Abyssal Scepter).



Dodali także nowe zadania do przedmiotów startowych dla wspierających:



-Starożytna Moneta (Ancient Coin): po uzbieraniu 650szt. złota pokonanie wrogich bohaterów powoduje pojawienie się złota i monet many oraz otrzymanie eliksiru umiejętności, który po użyciu natychmiast daje punkt umiejętności.

-Reliktowa Tarcza (Relic Shield): po uzbieraniu 650szt. złota przedmioty powiązane z Reliktową Tarczą zyskują Baterię Tarczy, która daje stałą tarczę, odnawiającą się poza walką.

-Ostrze Złodziejki Czarów (Spellthief's Edge): po uzbieraniu 650szt. złota, przu trafieniu umiejętnością aktywuje się efekt zwiększający prędkość ruchu.



Wprowadzają nowe wyświetlanie nazwy efektów kontroli tłumu, które przedstawia nazwę oraz czas trwania kontroli tłumu.



Występuje również zmiana efektu graficznego śmierci.



I na końcu aktualizacja Herolda, który zyskuje nowy wygląd i styl walki. Po zabiciu Herolda, zyskujemy nową nagrodę Oko Herolda, które po użyciu przywołuje Herolda na najbliższą aleję, który zacznie atakować wrogie stwory i wieże.



Dodam jeszcze informacje na temat nowego trybu w League of Legends "Mroczna Gwiazda: Osobliwość", który będzie dostępny od 4.05.2017 do 16.05.2017.



Dziękuję za uwagę i życzę miłej gry na Summoner's Rift!