Opis czołgu SU-122 - War Thunder

Słabszy pancerz boczny i tylny: Podobnie jak wiele innych czołgów tego okresu, pancerz boczny i tylny czołgu SU-122 był słabszy w porównaniu do przedniej części. Oznaczało to, że pojazd był bardziej podatny na ataki od tych kierunków, co mogło prowadzić do jego zniszczenia przez nieprzyjaciela.