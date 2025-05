Omówienie sezonu SKT T1 drużyny League of Legends.

Jak sobie SKT T1 poradziło w ubiegłym sezonie ,w lidze Koreanskiej LCK i na Mistrzostwach świata oraz zmiany w składzie.

Zacznijmy od tego ze SKT T1 to najlepsza drużyna na świecie wygrali już 4 razy pod rząd mistrzostwa świata oraz dominują w lidze Koreanskiej. Początek sezonu był jednym z najgorszych od 4 lat nie dominowali a wręcz przegrywali na słabsze drużyny które nawet nie są top 4 w Korei Długo utrzymywali się na 2 miejscu po czym spadli w letnim splicie na 3 miejsce, pomimo tego pojechali na mistrzostwa świata w składzie tym samym od początku sezonu .

Top – Duke

Jungle – Bengi , Blank

Mid – Faker

Adc – Beng

Supp – Wolf

Ludzie zaczęli wątpić ze SKT T1 może w tym sezonie zdobyć mistrzostwo świata lecz SKT T1 po raz kolejny pokazało to ze jest najlepsza drużyna na świecie podnieśli się I na turnieju zdominowali oraz wygrali go pomimo ciężkiego finału gdzie wygrali 3 do 2 z Samsung Galaxy.

Po zdobyciu pucharu nikt się nie spodziewał zmian działało to dobrze wiec nie było podstaw do jakichś większych zmian lecz SKT T1 wykorzystało problemy ROX Tigers i wyciągnęli z drużyny topowego junglera jednego z najlepszych świecie jak nie najlepszego Peanut zaledwie 19 letni gracz który już jest uważany za najlepszego na świecie wiec kontrakt Bengiego nie został przedłużony oraz kontrakt Duke’a lecz to zostało ogłoszone dużo później i gracz który go zastąpił był niespodziewany a mianowicie był nim Koreanski gracz , który zabłysnął w Europie we Fnatic a następnie podbijał Amerykę w drużynie Immortals Huni i nikt się nie spodziewał nawet sam gracz mówił ze chciał zmienić drużynę ale na inna drużynę z Ameryki ale przyszła oferta nie do odrzucenia i się na nią zgodził.

Skład SKT T1 w tym sezonie :

Top – Huni , Profit

Jungle – Peanut , Blank

Mid – Faker , Sky

Adc – Beng

Supp – Wolf , TaeHoon

Drużyna wygląda jak marzenie jedynym odstającym nieco elementem jest toplane lecz Huni ma dopiero 19 lat a już prezentuje się bardzo dobrze wiec zostaje życzyć SKT T1 kolejnych sukcesów oraz śledzić ich poczynania w LCK gdzie kolejny sezon dominują. Oczywiście zapraszam do kolejnych moich artykułów oraz o zostawienie oceny.