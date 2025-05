Omówienie finałów MŚ w League of Legends

Może na początek zobaczmy składy drużyn oraz jakie postacie wybrali.



I gra



SKT T1

Top - Huni - Gnar

Dżungla - Peaunt - Gragas

Mid - Faker - Cassiopeia

Adc - Bang - Varus

Support - Wolf - Lulu



Samsung Galaxy

Top - CuVee - Kennen

Dżungla - Ambition - Zac

Mid - Crown - Malzahar

Adc - Ruler - Xayah

Support - CoreJJ - Janna



Składy wydają się być dobre, więc co mogło pójść nie tak? Cóż, SKT T1 było bez żadnego killa drużynowego, wynik 7:0, gra trwała 37:23 minuty. Przegrali swoje linie totalnie, udało im się zniszczyć tylko jedną wieże.. Sromotna porażka SKT to dopiero początek tej fali nieszczęść, ponieważ jak wspomniałem przegrali oni wszystkie mecze ze Samsungiem Galaxy. A może to i dobrze się stało, że wreszcie wygrał ktoś inny niż ta niepokonana do czasu drużyna? Dobrze, czas na analize drugiej gry:



II gra



SKT T1

Top - Huni - Yasuo (...)

Dżungla - Peaunt - Gragas

Mid - Faker - Ryze

Adc - Bang - Varus

Support - Wolf - Lulu



Samsung Galaxy

Top - CuVee - Gnar

Dżungla - Ambition - Jarvan IV

Mid - Crown - Malzahar

Adc - Ruler - Xayah

Support - CoreJJ - Janna



Składy niewiele się zmieniły, u SSG jest to zaledwie zmiana junglera z Zaca na J4. Największe chyba zaskoczenie i największy żal to to, że Toplainer z SKT picknął Yasuo.. A jak sami z resztą wiecie Yasuo to ,,noob champ'' itp itp. Tym razem nie poszło aż tak źle, mecz skończył się wynikiem 9:3 dla SSG, czyli znowu wygrali. Cóż, może ten rok nie należy tym razem do SKT, chociaż po serii wygranych mogli być też dosyć zmęczeni grą, nie wiem. Dobra, czas na ostatni mecz, który już totalnie pogrążył SKT w porażce (psst, jak zostaniecie do końca udostępnie zdjęcie płaczącego Fakera, hehe :D)



III gra



SKT T1

Top - Huni - Trundle

Dżungla - Blank - Gragas

Mid - Faker - Karma

Adc - Bang - Tristana

Support - Wolf - Leona



Samsung Galaxy

Top - CuVee - Cho'Gath

Dżungla - Ambition - Sejuani

Mid - Crown - Malzahar

Adc - Ruler - Varus

Support - CoreJJ - Lulu





Na początku możemy zaobserwować że w składzie SKT T1 zmienił się dżungler z Peaunta na Blanka, ale szło mu jeszcze gorzej niż Peauntowi we wcześniejszych meczach, skończył on bowiem z wynikiem 0/5. No cóż można powiedzieć, w tym sezonie nie poszło im zbyt dobrze, kolejna przegrana.. I w ten oto sposób SSG wygrało tegoroczne MŚ 2017. Z mojej strony to chyba tyle, przeanalizujcie te sytuacje również sami, cześć.







Autor: CrystalMag12