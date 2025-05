Odbudowa Koreanskiej drużyny League of Legends „Afreeca Freecs”

Dzisiaj omówimy zmiany oraz przebudowę całej drużyny z Korei oraz bardzo dobry sezon w ich wykonaniu a więc zapraszam do czytania.

Zacznijmy od początku kiedy 30 Listopada kontrakty całej drużyny zostały rozwiązane wraz z ich trenerem a więc drużynę opuścili.

Top - Lindarang

Jungle – Seonghwan

Mid – Mickey

Adc – Sangyoon

Supp – SnowFlower

Trener – Jeong Je-seung

Organizacja zainwestowała I sprowadziła dużo topowych graczy oraz nowego trenera którego wyniki oraz całej drużyny zaraz opiszemy a więc skład.

Top – Marin: Były gracz SKT T1 mistrz świata w League of Legends oraz MVP tego turnieju sprowadzony z Chin z drużyny LGD Gaming.

Jungle – Spirit,Mowgli: Spirit były gracz Fnatic który nie zaliczył najlepszego sezonu w EU LCS mimo to powrócił do Korei jednak podczas sezonu zmieniają się wraz z Mowgli.

Mid – Kuro: Dobry sezon w ROX Tigers opuścił tygrysy z powodu problemów organizacji oraz dołączył do Afreeca Freecs.

Adc – Kramer: Były gracz CJ Entus stabilny gracz odszedł z bardzo utytułowanej drużyny przez to ze spadła z głównej ligi Koreanskiej

Supp – TuSin: Duża niewiadoma drużyny były gracz Incredible Miracle oraz warto wspomnieć o tym ze jego głowna rolą kiedyś była jungla.

Trener – “Iloveoov” oraz Jo Gye-hyun

Afreeca Freecs zajęło aż 4 miejsce co jest bardzo dobrym wynikiem zakwalifikowali się do playoffów co jest ogromnym sukcesem jak na drużynę złożona od zera. Podsumowując Afreeca Freecs rozegrała bardzo dobry sezon zaskoczyli jak na drużynę złożoną z 5 wcześniej nie grających ze sobą graczy.

Dziękuje za przeczytanie oraz zapraszamy do kolejnych oraz poprzednich moich artykułów.