O Akali, czyli jak wygrywać gry w League of Legends w 20 minut?

Zanim zaczniemy- pamiętaj- podstawą wygranej jest pozytywne nastawienie. Brak jakichkolwiek kłótni w drużynie, a przede wszystkim skupienie się na sobie. Ktoś przegrał grę, pomimo że ty zagrałeś perfekcyjnie... no prawie perfekcyjnie? No właśnie. A co, gdybyś zagrał jednak lepiej? Może mimo błędów innych dałbyś radę doprowadzić drużynę do zwycięstwa? Zawsze skupiaj się na sobie.



Do rzeczy. Akali to champion przede wszystkim na środkową linię.To tak zwany Hyper Abiliity Power Carry. Postać ta, grana pod AP, opiera sie zwykle na swoich potężnych obrażeniach zadawanych w ktrótkim czasie (ang. burst). Oznacza to, że twoją rolą w drużynie jest eliminowanie innych Carry- to znaczy przeciwnego maga/zabójcę, strzelca, lub wspomagającego. Umiejętności Akali:



Q: Główna umiejętność Akali. Wyrzuca ona karmę, która zadaje obrażenia i oznacza cel. Przy zaatakowaniu celu ponownie przy użyciu autoataku Akali detonuje oznaczenie i zadaje dodatkowe obrażenia.

To główne źródło obrażeń Akali. Staraj się zawsze szybko oznaczyć cel, jednocześnie klikając na niego, w celu autoataku. Da to ogromne obrażenia w przeciągu zaledwie sekundy.



W: Akali rzuca zasłonę dymną.utrzymującą się przez kilka sekund i spowalniająca przeciwnika. Po wejściu w zasłonę Akali staje się niewidzialna i szybsza. Rozwijać umiejętność jako ostatnią. Rozwijać umiejętność jako drugą.

Umiejętność ta ma przeróżne zastosowania. Można jej użyć w celu spowolnienia przeciwnika podczas team-fightu. Użyta w odpowiednim momencie może być wybawieniem dla sojusznika, a także zmorą dla wroga. Jednak przede wszystkim, stanowi ogromny element zaskoczenia dla przeciwnika Akali. Atakowanie z tej zasłony daje Akali niesamowitą przewagę. Walcząc w niej, Akali jest widzialna, dlatego warto użyć w niej swojego Q i E, zadać obrażenia rywalowi, a następnie zniknąć i sprawić, by przeciwnik nie był w stanie zadać jakiekolwiek bólu naszej bohaterce. UWAGA- należy w szczególności wystrzegać się pink wardów. Demaskują one Akali kompletnie, i sprawiają, że zasłona jest praktycznie bezuyżteczna.



E: Akali wykonuje cięcie zadając obrażnia

Są to początkowo niewielkie obrażenia, jednak z czasem, czas odnowienia owego cięcia stanie się niewielki, dlatego warto rozwijać tą umiejętność jako trzecią



R: Superumiejętność!. Akali wykonuje doskok do przeciwnika. Co jakiś czas otrzymuje Esencje, których może posiadać maksymalnie 3 w jednym momencie. Akali otrzymuje Esencje co kilkadziesiąt sekund, z czasem kilkanaście. Otrzumuje ona je również za zabicie wroga lub asystę. Rozwijać jako pierwsze (w miarę możliwości- dostępne tylko na 6, 11 i 18 lvl).

To zabójcza broń Akali. Dostępna od poziomu 6. Na tym polega jej potęga.



Taktyka:

Taktyka Akali jest malowniczo prosta. Na pocżątek kupujemy mieczyk za 350, i 3 potiony. Do poziomu 6 nie wychylamy się- gramy asekuracyjnie. Zabijamy wrogie stwory. Po osiągnięciu 6 poziomu wracamy się do bazy i kupujemy to na co nas aktualnie stać- najlepiej rewolwer hextech za 1050. Od tego momentu zaczyna się zabawa- jesteśmy w stanie zabić wrogiega bohatera. W miarę możliwości zabijamy przeciwnika z linii, pomagamy innym liniom. Po kolejnych powrotach do bazy składamy- buty za 1100, te które dają przebicie odporności. Następnie kupujemy cały Hextech Gunblade (wcześniej dokupiliśmy rewolwer). Potem przychodzi czas na Zmorę Licza (Lich Bane). Następny w kolejności jest Rabadon's Deathcup, Rylai's Crystal Scepter oraz Zhyonia. W między czasie staramy się pomagać sojusznikom, zabijać przeciwników i oczywiście, co najważniejsze, zabijać stwory przeciwnika i niszczyć wieże.



Runy: Czerwone: 9x na przebicie odporności

Żółte: 9x na skalujące się zdrowie

Niebieskie: 9x na moc umiejętności

Quinty: 3x na moc umiejętności.



Masterie: 12 : 18.



Bardzo dziękuję, za przeczytanie mojego artykułu.

Jeśli miałbyś jakiekolwiek pytanie w grze, zapraszam do kontaktu w League of Legends.

Mój nick: talon nailed it

Dywizja: Platyna 4

Obecnie mam 7 masterię na postaci Akali :)



Pozdrawiam! :)