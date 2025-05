Nowy Tryb [League of Legends]

Witam. W tym artykule opowiem wam o nowym trybie, który zagościł w naszej ukochanej gierce Lidze Legend. Nazywa się on "Nexus Blitz" i jest to tryb draftu (wybieramy pierwszorzędną i drugorzędną linię). Zapraszam do czytania oraz do wypróbowanie trybu.



Tryb ten jest kompletnie dla zabawy i jest swojego typu odpoczynkiem od nierzadko stresujących gier rankingowych. Będzie to jeden z szybszych trybów, bo jak zapowiada Riot Games, rozgrywka ma trwać około 15 minut. Co ciekawe, być może ten tryb zostanie z nami na dłużej (czytaj - może będzie stały).



Na dobry początek, warto omówić mapę. Nie jest to ani Howling Abyss, ani Summoner's Rift. Jest ona bardzo dziwna i graczom trudno będzie się do niej przyzwyczaić. Najlepiej widać to na zdjęciu lub w grze.









Jak widać, lepiej lub gorzej, mamy dwie linie, które znajdują się u dołu mapy. Na samej górze jest dżungla. Znajdują się w niej stwory podobne do tych z Summoner's Rift, lecz mają one inne kolory, są w innej liczbie np. raptory i oczywiście mają inne rozmieszczenie.



Co czyni ten tryb wyjątkowym oprócz mapy?



Po pierwsze, mamy dwie linie zamiast trzech. Na jednej grają dwie osoby, natomiast na drugiej jedna. W dżungli jest dwóch leśników, którzy robią, albo przynajmniej powinni robić campy razem i dzielić się expem.





Ten tryb jest wyjątkowo przyjazny dla starszych graczy Ligi, ponieważ mamy tutaj "nowe" itemy. To słowo wzięłam w cudzysłów, jako iż te itemy istniały już kiedyś, lecz zostały usunięte wraz z postępem Ligi i zmianami mety.





Kolejna rzecz, którą warto wspomnieć, czyli "On Fire". Polega to na tym, że jeśli mamy serię zabójstw, dodatkowo otrzymujemy regeneracje many, większe obrażenia, redukcje, czyli cdr, lepszy attack speed, kradzież życia. Niestety działa to w obie strony, ponieważ jest też cię łatwiej zabić, a drużyna przeciwna zbierze za ciebie sporo golda.





Jednak to, co najbardziej wyróżnia Nexus Blitz, to eventy. W każdej grze są trzy. Oczywiście, pod warunkiem, że gra się nie skończy wcześniej. Ja osobiście grałam 4 gierki w tym trybie i udało mi się zapamiętać kilka np. walka o przetrwanie w zmniejszającym się kole niczym z fortnite, bitwa na spawnie herolda, rzucanie się śnieżkami, przejmowanie mega minionowego kanona i rozwalanie konstrukcji przeciwnika z jego pomocą.



Oczywiście, ten team, który wygra otrzymuje nagrody takie jak Guardian Angel dla teammate'ów na określony czas, wyrzutnie, która w kilka sekund wywala cię w określone przez ciebie miejsce na mapie, miniony przyciągające przeciwników niczym grab blitzcranka i wiele innych ulepszeń.

Nie ma w tym trybie control wardów.

Itemy takie jak doran's (lost) ring albo doran's (lost) blade mają inne kolory.

Na potrzeby tego trybu niektóre runy zostały znerfione, zbuffowane lub przystosowane.