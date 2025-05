Nowy Bohater w League of Legends

Niedawno na PBE (Public Beta Enviroment) wspólnie z nową muzyką Riot dodał kwestie informujące o następnym bohaterze w League of Legends. Zwiastun ten jest podobny do zwiastunu Barda, Tham Kencha lub Kleda. Jeden z przecieków mówi że champion nazywa się Sorag, Duch Lasu. Prawdopodobnie rozwawia ze stworami w dżungli.

„Biedny Ponurnik. Był księciem wśród żab. „

„Będzie cię brakować stary przyjacielu i twoich brodawek też. „

„Żegnaj Ponurniku, lub cytując ciebie, kum, kum. „

„Skocz na te lilie w niebie, stary przyjacielu.”

„Zaczekajcie, aż zobaczycie jak tańczy stokrotka”

„Wszyscy wygrywają w konkursie tańca.”

„Następnym razem więcej głaskania i mniej dźgania. „

„Tragiczny koniec dla szlachetnego przyjaciela.”

„Mogę coś wtrącić? Tak? Nie. Wrócę później.”

„Po co zabijać, skoro można poprosić?”

„A to szkoda, mogła z niego wyrosnąć góra.”

„Jak można zabić kogoś tak milusiego jak Skalniak?”

„Żegnaj Skalniaku, będzie mi brakować naszych długich rozmów.”

Wszystkich wypowiedzi można posłuchac tutaj:https://www.youtube.com/watch?v=LM1ZNnW47aYW polskiej wersji językowej głosu użyczył Włodzimierz Press, który dubbingował również Guślarza w Wiedźmin 3: Dziki Gon.Uważam, że Sorag będzie supportem. Bohater jest zaprzyjaźniony z potworami w lesie co może oznaczać, że są jego sojusznikami pomagającymi w walce. Istneje również druga opcja - będzie dżunglerem. Jak już pewnie zauważyłeś Duch Lasu żegna się ze swoimi kumplami, co może oznaczać ,że będzie musiał ich zabić. Lecz nie wydaje mi się to bardzo prawdopodobne.