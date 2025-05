( 0 ratings)

Nowa potęga w Hiszpańskiej lidze League of Legends.

Omówimy była drużynę dwójki Polaków ktorzy bardzo mocno sie wzmocnili. Asus ROG Army, która po fatalnym sezonie w LVP w którym ledwo utrzymała sie w Hiszpanskiej lidze sprowadziała 4 nowych zawodników i skład wygląda bardzo imponująco

Top: Satorius -23 letni Niemiecki toplaner bardzo doświadczony od 2013 roku na scenie były zawodnik takich organizacji jak e-corp Gaming, Origen, Paris Saint-Germain a aktualnie dołaczył do Hiszpanskiej organizacji.

Jungle: Kirei - Holender zaledwie 20 latek ktory juz występował w Team Dignitas Epsilon eSports, PSG a teraz zawendrował do Hiszpani bardzo dobry zawodnik od 2014 roku na scenie i utrzymuje ciagle poziom Challenger Series.

Mid: xPepii - Były zawodnik Giants Gaming, Valencia czy ThunderX3 Baskonia 22 Hiszpanski zawodnik który po wyrzuceniu z drużyny Giants gaming juz nie zaistniał nigdzie indziej niz w Hiszpanskiej Lidze.

Adc: Sanchez - Jedyny zawodnik który utrzymywał stabilny poziom w ASUS i nie został wymieniony 20 latek który w duecie z byłym graczem LCS może zawojowac ligę LVP.

Supp: Noxiak - 23 letni Niemiecki zawodnik który jest na scenie profesjonalnej od 2015 roku a grał już w 12 drużynach i było widac ze jego forma na scenie nie jest stabilna jednak w soloQ zawsze jest wysoko były gracz PSG, Galatasaray, Fnatic czy Roccat.

Drużyna jest złożona z byłych graczy LCS, Challenger Series oraz bardzo utalentowanym Hiszpanskim ADC obecnie skład stawiam w walce o Top 1,2 wraz z Giants gaming.

