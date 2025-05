( 7 ratings)

Niewinne postacie... a jednak [LEAGUE OF LEGENDS]

Z pozoru niewinne, a jednak skrywają okrutne tajemnice i swoją mroczną historię... W tym artykule przedstawię wam listę zabójstw dokonanych przez bohaterów League of Legends, po których na pierwszy rzut oka nie spodziewalibyśmy się takiego przestępstwa. 1. Annie



Myślę, że od teraz nie spojrzycie już na Annie jako niewinne dziecko ze swoim pluszowym misiem Tibbersem. Ta "niewinna" dziewczynka ma na swoim koncie nie jedno zabójstwo. Na początek warto wspomnieć historię związaną z matką Annie. Kilka dni po narodzinach dziewczynki, Annie i jej ojciec ciężko zachorowali. Amoline, czyli rodzicielka naszej bohaterki postanowiła uleczyć straszną gorączkę córki, przy użyciu lodowatej wody. Jej ojciec po godzinach spędzonych w łóżku na kuracji zastał swoją pociechę zupełnie zdrową w kołysce bawiącą się swoim pluszowym misiem, który zresztą był prezentem od matki. Po matce nie było śladu. Jak możemy się domyśleć, dziewczynka bardziej lub mniej świadomie przyczyniła się do śmierci Amoline.



Kolejnym zabójstwem, jakiego dopuściła się ta mała dziewczynka było spowodowanie pożaru. Gdy ojciec znalazł sobie nową partnerkę, ta wraz z córką zamieszkały z Annie i jej ojcem Gregorim. Rozpieszczona jedynaczka nie umiała dogadać się z przybieraną siostrą Daisy. Podczas wspólnej zabawy ta niechcący wpadła do wody i zatonęła. Macocha Annie jednak oskarżała ją o mordestrwo. Podczas próby zabrania jej Tibbersa, Annie wybuchła gniewem i wielki pożar sprzątnął jej ojca i przybraną matkę z ziemi.



Ten film ukazuje prawie idealnie historię Annie:









2. Ivern



Ivern, czyli postać którą bez obawy można by było nazwać najprzyjemniej i najprzyjaźniej wyglądającą postacią z Ligi Legend. Jak się okazuje, nie zawsze tak było. W przeszłości nosił przydomek "Ivern Okrutny" zamiast (tak jak teraz) "Zielony Ojciec". Był on zawziętym wojownikiem z wielką odwagą i determinacją. Co prawda w historii bohatera nie ma wprost napisane jakie czyny popełnił, lecz z pewnością były one na tyle złowieszcze, że nasz drzewiasty przyjaciel przeszedł przemianę o 180 stopni i na tyle czuł odrazę do siebie i swoich postępków z przeszłości, że postanowił nieść pokój i dobro.





3. Teemo



Do tej pory jego najgorszą zbrodnią były jego irytujące grzyby i blind? Nie wspominając już o jego przesłodkim wyglądzie (co już powinno wykluczyć go z tego zestawienia) jest on Yordlem, czyli rasa, która z natury jest bardzo przyjazna, nie szuka żadnych sporów... A jednak Teemo okazał się być inny. Dużo osób zarzuca mu rozdwojenie jaźni i najzwyczajniej bycie psychopatą. Ten niewinny Yorld podczas walki zamienia się w istną bestię z piekłarodem. O dziwo, jego dwoista natura nie przeszkadza mu w ciągłym udawaniu milutkiego i przechytrzaniu wrogów.





4. Leona



Zgodnie z cytatem: "Leona niesie niektórym oświecenie, a innym – śmierć", (nasza mogło by się zdawać pani słońca, sprawiedliwości, pokoju), potrafi zadać cios, a nawet zabić. Bohaterka wywodzi się z plemienia Rakkor (plemię ostatniego słońca). Jej celem, jak i jej rasy jest ochrona słońca przed tymi, którzy chcą je zgasić. Wierzy ona bowiem, że wraz ze zniknięciem słońca, zakończy się żywot wszystkich istot. Leona broniła słońca od czarodziejskiej mgły, z której wyłaniały się bestie i która powodowała szaleństwa ludzi. Bez zastanowienia zabijała podejrzanych schodzących z góry Targon. Gdy dowiedziała się o opowieściach Diany o współpracy słońca wraz z księżycem, wypełnił ją gniew i postanowiła ją odnaleźć i zabić. Podczas swojej drogi napotkała wiele przeszkód, a każdego kto stanął na jej drodze - natychmiast zabijała. Historia z Diana nie jest dokończona, mimo to domyślamy się, że nie została ona pokonana przez Leonę, gdyż cały czas jest to postać grywalna w League of Legends.





Dzięki za przeczytanie! Mam nadzieję, że ten temat okazał się dla was tak samo interesujący i zadziwiający jak dla mnie!