Mistrzostwa Polski w League of Legends

Podsumowanie półfinałów oraz omówienie finałów MP.

W Półfinałach zmierzyły się 4 drużyny

AGO Gaming vs Pompa Team

Team DPD vs Team Kinguin

W Składach które przedstawimy teraz:

AGO Gaming:

Top: Jwaow – Były gracz LCS oraz CS bardzo doświadczony sprowadzony specjalnie przez AGO które miało problemy z poprzednim toplanerem Matim.

Jungle: Babunia – Były gracz Gambitgaming oraz stały uczestnik Mistrzostw polski bardzo utalentowany zawodnik.

Mid: Abaria,Ripi – Abaria utalentowany gracz ostatnio z gorsza forma. Ripi wpisuje tutaj tego gracza ponieważ powstała plotka jako Ripi gracz z wysokiego Challengera miał grać na koncie Abari gdy jest to nie dozwolone.

Adc: Hosan – Były gracz LCS od paru lat nie grywał na scenie w ubiegłym roku wrócił i pokazuje się bardzo dobrze.

Supp: JacTroll – Bardzo solidny gracz tworzą razem z Hosanem dobre duo wieloletni uczestnik MP.

Pompa Team:

Top: Unknown – Bardzo solidny gracz mistrz Polski z ubiegłego sezonu oraz były gracz tureckich drużyn.

Jungle: Tank – Były mistrz Polski grał kiedyś w Turcji wraz z Unknownem tworzą bardzo zgrane duo.

Mid: Matisław – Młody talent polskiej sceny mało było o nim słychać a spisuje się bardzo dobrze.

Adc: Puki Style – Bardzo doświadczony gracz Polskiej sceny wielokrotny uczestnik MP.

Supp: Raxxo – Były gracz Rosyjskich został sprowadzony poprzez problemy byłego supporta.

Team DPD:

Top: Kubon – Były gracz LCS MYM oraz GambitGaming aktualnie ASUS ROG Army bardzo doświadczony.

Jungle: Bolszak – Bardzo utalentowany gracz uczestnik MP od kilku lat oraz dosyć niedoceniany.

Mid: Dawidsonek – Gracz jednej postaci Kayle który rozwinął się i poszerzył horyzonty bardzo dobry zawodnik.

Adc: Celaver – Były gracz LCS Roccat ostatnio miał przerwę ale mimo to prezentuje bardzo wysoki poziom.

Supp: Dzondzy – Były gracz Pompa Team uczestniczył w wielu MP.

Team Kinguin:

Top: IceBeasto – Były gracz tej drużyny dogrywają mecze MP jak pełna drużyna bardzo utalentowany.

Jungle: Tabasco – Wielokrotny mistrz Polski bardzo utalentowany również opuścił szeregi Team Kinguin.

Mid: Sebekx – Jeden z dwójki graczy którzy zostali w TK oraz wielokrotny uczestnik i mistrz Polski.

Adc: Woolite – Drugi gracz który został w TK były zawodnik LCS oraz Hiszpańskiej Ligi LOLA.

Supp: Delord – Mistrz Polski kolejny gracz który opuścił TK również bardzo utalentowany.

Pierwszy mecz półfinałowy AGO Gaming vs Pompa team był bardzo zacięty tak jak wielu się spodziewało wynik końcowy to 3 do 2 dla AGO chociaż nie obyło się od kontrowersji.

Drugi mecz Team DPD vs Team Kinguin zakończył się szybkim 3:0 dla Team Kinguin każdy się tego spodziewał o klasę wyżej znajdują się gracze Kinguin.

Finał to AGO Gaming vs Team Kinguin AGO walczy już tylko o pieniądze bo slot w kwalifikacjach do CS już sobie zapewniło oraz Team DPD vs Pompa Team tutaj mecz może być różny chociaż faworytem jest Pompa Team.

Zapraszam do komentowania oceniania oraz innych moich artykułów.