Minecraft Java vs Minecraft Bedrock

Wstęp

Obydwie wersje Minecrafta przedstawione w tytule są wam na pewno znane. Pierwsza z nich - Java Edition - to ta najpopularniejsza i najstarsza, na której gra największa ilość graczy. Minecraft Bedrock Edition jest nieco nowszą wersją Minecrafta, którą możemy zakupić tylko na konsole, telefony i system Windows 10. Te edycje Minecrafta nie łączą się w żaden sposób: z Minecraft Bedrock Edition nie możemy połączyć się z serwerami Java Edtion i na odwrót, nie mamy także możliwości grania ze znajomymi posiadając odmienne edycje gry. Choć Bedrock Edition nie jest zbyt polecane, ze względu na swoją niską popularność i mikropłatności, to pod kilkoma względami jest ono nieco lepsze od wersji Java. W tym artykule postaram się wymienić niemal wszystkie zalety Minecrafta Bedrock Edition, a kto wie - może skusicie się na zagranie w tę wersję?

W Minecraft Bedrock Edition twórcy całkowicie zmienili silnik gry, m. in. dlatego, że ta edycja gry została napisana w języku C++, a nie w Javie tak jak Java Edition. Zdecydowanie wpływa to na optymalizację gry i płynność rozgrywki, która jest warta uwagi. Momentami przy podobnych warunkach co w Minecraft Java Edition możemy mieć nawet kilkadziesiąt więcej fps niż gdybyśmy grali na tej popularniejszej edycji Minecrafta. Z zalet technicznych w Minecraft Bedrock Edition to w zasadzie na tyle, teraz pora przejść do zalet wizualnych, dotyczących samej rozgrywki.Czy próbowaliście kiedyś w Minecraft Java Edition napełnić kociołek butelką wody? Jeżeli tak to na pewno wam się to nie udało. W Bedrock Edition tak nie jest - możemy spokojnie zabrać butelką wodę z kociołka i, jeżeli okaże się ona niepotrzebna, wlać ją tam z powrotem za pomocą butelki. Poza tym, jeżeli chodzi o wodę w kociołkach, możemy barwić ją za pomocą barwników, co nie jest możliwe w Java Edition.W Minecraft Bedrock Edition znajdziemy zdecydowanie ciekawsze i bardziej rozbudowane osiągnięcia niż w Java Edition. Co prawda, nie są one przedstawione w postaci "drzewka", lecz jako lista. Istnieje aż 107 osiągnięć, takich jak np. "poprowadź karawanę zawierającą co najmniej 5 lam", czy też "Zdobądź 1000 szmaragdów w handlu z wieśniakami". Warto wspomnieć, że osiągnięcia są zapisywane na koncie i nie są one oddzielne dla każdego save'a.Grawitacja w Minecraft Bedrock Edition działa m. in. na warstwę śniegu, w przeciwieństwie do Java Edition. Stawiając warstwę śniegu na np. stone zawieszonym w powietrzu, a potem zniszczenie go, spowoduje upadek warstwy śniegu i jej zniszczenie. W Minecraft Java Edition od razu doszłoby do jej zniszczenia, bez animacji spadania.Ekwipunek w tej edycji Minecrafta wygląda zupełnie inaczej. Pod czteroslotowym craftingiem nie znajdziemy już książeczki, aby wyszukać receptury przedmiotów. Musimy natomiast zmienić tryb ekwipunku, klikając jedną z zakładek w jego górnej części. Znacznie zmienia się także ekwipunek w trybie creative, gdzie nie mamy już tylu zakładek co w Java Edition, a żeby wybrać inne warianty np. płotka, musimy kliknąć na niego i rozwinąć menu płotków, dzięki czemu możemy wybrać np. jego brzozową wersję. Jest to niewątpliwie uciążliwe, ale myślę, że ma też swoje zalety - w końcu nie musimy przekopywać się przez masę przedmiotów, ponieważ większość z nich jest schowana w jednym menu.W Bedrock Edition, spawner mobów możemy znaleźć w ekwipunku w trybie creative, czego nie ma w Java Edition - tam musimy pozyskać go za pomocą komendy. Dodatkowo jest on pusty i klikając dowolnym jajkiem, podobnie jak w zwykłej edycji Minecrafta, możemy zmienić moba się w nim spawnującego.Nie wiem, czy dobrze określiłem ten tytuł kategorii, ale w Minecraft Bedrock Edition istnieje nowa "struktura" - martwe drzewo. Pojawia się ono czasem w lasach i jest to zwyczajna przewrócona kłoda, porośnięta lianami. Choć nie jest to zbyt wielka zmiana, myślę że dodaje ona nieco uroku naszemu wirtualnemu światu.W Minecraft Java Edition na pewno nikt nigdy nie widział i w najbliższym czasie nie zobaczy małej wersji kałamarnic. W Bedrock Edition jest to natomiast możliwe. Istnieje pewien % szans na zespawnowanie się w wodzie lub z jajka małej kałamarnicy. Nie oznacza to jednak, że możemy rozmnażać tego moba - nadal jest to niemożliwe.Różnic między Minecraft Bedrock Edition a Java Edition jest jeszcze całe mnóstwo, ale jeżeli miałbym je opisywać - byłaby to na prawdę długa lista. Mam jednak nadzieję, że udało mi się przedstawić przynajmniej połowę ciekawostek z mniej popularnej edycji Minecrafta oraz że nieco ona was zaciekawi. Myślę, że jedną z ważniejszych różnic jest optymalizacja oraz imponująca liczba ciekawych osiągnięć.