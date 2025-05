Minecraft 1.13 Aktulizacja Wodna

Wersja ta nazywa się "Update Aquatic" czyli po polsku Aktualizacja Wodna. Ta aktulizacja wyjdzie w drugim kwartale 2018 roku.Skupiać się będzie jak sama nazwa wskazuje nad oceanami i rzeczami z nim związanymi.Aktulizacja ta miała wyjść napoczątku w wersji 1.14.Koralowiec (dostępny w kolorach: niebieskim, różowym, fioletowym, czerwonym i żółtym). Tworzy rafy koraloweMartwy Koralowiec (dostępne wersje niebieski, różowy, fioletowy, czerwony i żółty) Stają się nimi koralowce po położeniu na lądzie zamiast w wodzie.Gałęzie koralowca (dostępne w kolorach: niebieskim, różowym, fioletowym, czerwonym i żółtym). Tworzą rafy koraloweWodorostyTrawa morskaPrzyciski, klapy i płytki naciskowe ze wszystkich rodzajów drewna.Kora (dostępna w wersji: dębowej, świerkowej, brzozowej, tropikalnej, akacjowej i ciemno dębowej)Dynia (bez twarzy)Okorowane pnie (dostępne w wersji: dębowej, świerkowej, brzozowej, tropikalnej, akacjowej i ciemno dębowej)Skrzynie (możliwość postawienia obok siebie)Trójząb (można go zaklnąć na Lojalność, Przebicie, Porażenie i Torpeda)Lojalność - trójząb wraca do gracza po rzuceniu.Przebicie - trójząb zadaje większe obrażenie podwodnym stworzeniom.Porażenie - jeśli jest burza, trafionego przez trójząb uderzy piorun.Torpeda - jeśli jest burza lub deszcz, a gracz nosi elytry, daje graczowi przyśpieszenie.Fantom (został wybrany na MineConie)Delfiny (będą często wyskakiwać z wody oraz pomagać graczom w poszukiwaniu skarbów)Żółwie (zapamiętują miejsce w którym się urodziły dzięki czemu możemy zrobić z niego zwierzątko domowe)Ryby (istnieją 4 rodzaje ryb: dorsz, łosoś, rozdymka i tropikalna ryba.) Przy większych grupach tworzą ławice.Utopce (stają się nimi zombie po utonięciu)Biom z górami lodowymi.Wrak statku.Wrak statku wykonany z drewna świerkowego.Podwodny wąwóz.Podwodny wąwóz bez obsydianu i bloków magmy na dnie.Podwodne ruiny w ciepłym oceanie.Podwodne ruiny w zimnym oceanie.Zakopane skarby.W chatce wiedźmy w doniczce generuje się muchomor.Nowa animacja pływania gdy "zasprintujemy" w wodzie.Dodano "dźwięki podwodnej atmosfery".Podzielono oceany na zamrożone, zimne, normalne, letnie, ciepłe.Przedmioty znajdujące się w wodzie są wypierane na powierzchnię.Bloki magmy, znajdujące się pod wodą, przyciągają nad sobą rzucone itemy, moby oraz graczy.Piaski dusz znajdujące się pod wodą, odpychają nad sobą rzucone itemy, moby oraz graczy.Łódka zacznie się trząść, gdy gracz podpłynie blisko bąbelkowych kolumn. W końcu zostanie ona uszkodzona i w przypadku magmy utonie, a w przypadku piasku dusz będzie się trząść, lecz gdy łódka jest pusta to wysoko podskoczy.Gracz w strumieniu bąbelków może oddychać. (tworzy go blok magmy oraz piasek dusz znajdujący się pod wodą.)Woda jest w stanie przepływać przez niektóre bloki półprzezroczyste takie jak płoty i płyty.Pasel tlenu uzupełnia się stopniowo.Efekt oddychania pod wodą nie zmieni już widoczności pod wodą.Widać coraz lepiej, im dłużej przebywasz pod wodą, w danym biomie oceanicznym.Jeśli wyjdziesz z wody, stracisz widzenie pod wodą.W sektorze Bloki dekoracyjne dodano: Pole uprawne, bloki grzybów, ścieżkęW sektorze Różne dodano: FajerwerkInterfejs komend wpisywanych na czacie.Usunięto liczby do komendy /gamemode. (od teraz będzie trzeba wpisywać survival, creative itp)