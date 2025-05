Miejsca zamieszkania w Rocitizens - Roblox

W tym artykule przedstawię kilka miejsc, w których gracze mogą zdobyć swój własny kawałek podłogi. Zapraszam do czytania.

W mieście możemy znaleźć wysoki budynek znajdujący się między kinem a stacją benzynową. Można w nim wynająć mieszkania, ale nie można ich kupić. Są w nim ich dwa rodzaje. Pierwsze z nich jest małe i kosztuje 25$ na jeden dzień. Mimo niewielkich rozmiarów da się w nim umeblować podstawowe pomieszczenia i znajduje się w nim oddzielna toaleta. Drugie jest małym penthousem i jego wynajem kosztuje 150$ na jeden dzień. Są one raczej małe w porównaniu do domów. Można je meblować wedle własnej woli, a po wyjściu z gry lub wymeldowaniu się, ułożenie mebli zostanie zapisane. Małą ilość przestrzeni wynagradza to, że budynek znajduje się w centrum miasta i nie musi daleko dojeżdżać, aby zacząć pracę.Jest to taki bardziej luksusowy apartament. Nie można w nim wynająć mieszkań, ale za to można kupić jedno za 180k. Są one naprawdę obszerne. Znajdują się w nich trzy sypialnie, trzy łazienki, 3 garderoby i dwa balkony. W budynku znajduje się 16 mieszkań rozmieszczonych na ośmiu piętrach. Jeśli mamy auto to musimy je odstawić na pobliski piętrowy parking. Z okien jest bardzo dobrze widoczny krajobraz plaży i morza.W grze możemy także mieszkać w zwykłym domu. Można je postawić na działkach w trzech różnych miejscach. Pierwsze znajduje się w pobliżu miasta, drugie na wzgórzach, a trzecie jest umieszczone nad morzem. Rozmiar domu zależy od tego jaki projekt kupimy w sklepie. Najdroższy dom nazywa się ,,Antine Villa". Ma go większość zamożnych graczy. Ma on kilka pięter, a jedno z nich jest całkowicie na świeżym powietrzu. Jest to najdroższy dom w całej grze. Całkiem popularnym, ale o wiele tańszym domem jest ,,Traditional Farmhouse". Kosztuje on jedynie 65k, a jest to całkiem ładny jednopiętrowy dom. Oczywiście istniej jeszcze kilka projektów domów. To od nas zależy, który z nich wybierzemy. Budynki oczywiście możemy swobodnie meblować i nadają się one świetnie do roleplay. Jeśli jednak nie podoba nam się projekt domu, możemy go zbudować sami. W mieście na budowie wieżowca możemy podejść do jednego faceta, który nauczy nas jak używać klocków budowlańca, da nam pustą działkę i za pomocą gamepassa na farbowanie tych klocków, będziemy mogli stworzyć własny wymarzony dom.Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł nowym graczom dowiedzieć się nieco o tej grze i będą oni nieco bardziej świadomi o możliwościach tej przepięknej gierki.