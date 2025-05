Mały,ale duży ,,rework,,postaci z gry League of Legends

Witam

Opowiem o krótkim Reworku Katariny,Zeda i Ekko z gry League of Legends,Zmiany moich zabójczysz mainów...

Jak gracze LoL'a wiedzą za kilka tygdoni wchodzi nowy Patch,który rozpoczyna nowy sezon dla graczy tej fajnej gry.Wraz z inny zmianami,wchodzą małe reworki klasy"zabójca"postaci.Przez to mój ulubiony champion Katarina dostała małe,ale silne zmiany na swoje umiejętności.Wcześniejszej postaci zabójczej,groźnej,zabijającej w mgnieniu oka nie bedzie już od nowego sezonu.Teraz pojawia się postać,która jest trudniejsza do ogarnięcia,już nie będzie to polegało na szybkim fragowaniu tylko na chodzenia za swoją umiejętnością,która skacze gdzie chce.Czas odnowienia tej postaci też mi się nie podoba,wiem że ma umiejętność bierną,która resetuje umiejętnośći,ale zanim się zabije kogoś,to ta umiejętność pasywa nie bedzie potrzebna.Inni mogą mieć swoją teorie,że rework tej postaci był słuszny,ale ja twierdzę inaczej.Podobnie inne postacie zostały zmienione,mówię tu tylko o klasach "zabójca".Mój drugi main Ekko tutaj akórat mogę pochwalić firmę RIOT GAMES za zmienienie pasywki tej fajnej postaci,napewno będzie się sprawdzała w grze na środkowej i górnej alei,ale tutaj muszę się przyczepić do Junglowania.Wcześniej pasywka pozwała na chwikę uciec od potworów,by użyć umiejętności oraz chwilowo zregenerować potrzebne punkty zdrowia,oraz many.Niewiem czy jeden z moich ulunionych junglerów tym razem się spisze w tym lesie.Jest jeszcze Zed,do niego nic nie mam,po za ulepszonym Ultimatem Najlepszą umiejętnością,którego małe zmiany mogą go uznać od nowego sezonu najlepszym Championem Ligi.Umiejętność Ultimate,po zabójstwie dodaje Zedowi jakomś część Obrażeń Podstawowych.Więkrze obrażenia u tej postaci to najlepsze co mogli dodać do mojego maina.Myślę,że inni podzielą się ze sobą tymi zmianami i wymyślą z nich coś co może zmienić podejćie do gry zabójcami...