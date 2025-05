League of Legends: Wszystko O- Kai’Sie

Cześć!



Witajcie w nowej serii-„Wszystko O”, w której będę opisywał postacie z Ligi Legend oraz opowiadał o nich ciekawostki, o których może nie słyszeliście,

Czasem także krótkie porady dla konkretnych postaci.

1. Kai’Sa to ADC, ale świetnie też się sprawdza w Jungli.2. Jest pierwszą postacią, którą poprzez Przedmioty decydujesz o Ewolucji Umiejętności3. Gdy wciśniesz Ctr+Alt+5możesz sćiągać/zakładać hełm.4. Kai’Sa była przez wiele lat uwieziąna w pustce.5. Kai’Sa to córka Kassadina!(Można to zauważyć po podobieństwach w imionach- Kassadin, Kai’Sadin)6. W Estonii i Finlandii Kai’Sa to przeciętne żeńskie imię7. Zauważyłem, że w ciągu jednego roku od wydania tej postaci, Kai’ Sa dostała aż trzy skiny!8.Kai’Sa należy do Skillowych postaci, takich jak Xayah,Vayne,Ezreal (Są też mniej skillowe, jak Draven, Jinx, ale nie ważne XD),dzięki czemu bardzo dobrze radzi sobie we wczesnej fazie gry.9. Od chwili wejścia na serwery, jest często grywalną postacią, i zawsze jest w mecie.(Może nie na pierwszym, ale drugim lub trzecim miejscu, i tam się utrzymuje ;)10.Kai’Sa nie jest łatwą postacią, ale jak z czasem zrozumiesz jej mechanikę, to naprawdę możesz ją polubić i pomoże ci wygrywać gry (wiem z własnego doświadczenia, teraz Kai’Sa to mój Main :D)Tenzostał dodany razem z Postacią po wejściu do gry.Uważam, że skin jest całkiem ładny, efekty też są przyzwoite.Fajnie, że razem do skina dodali Chroma Packi, ponieważ bardziej go uatrakcyjniają .Taka mała ciekawostka- Podczas Recallowania się, widzimy hologram, na którym znajdują się różne napisy i postać pewnej kobiety.Jest nią MF, a dokładnie jej skin Gun Goddes (Bogini Broni)Został dodany razem z K/DA Ahri, K/DA Akali, K/DA Evellyn.Moim zdaniem ten skin jest Boski.Splashart bardzo przyciąga uwagę, i uważam, że jest wykonany w bardzo dobrej jakości. Sam wygląd skina w grze mógłby być lepszy, ale i tak jest bardzo ładny.Efekty K/DA Kai’Sy to coś nadzywaczajnego. Bardzo podoba mi się to, że podczas używania Q gra muzyczka i w zależności od tego, ile jest celów, muzyczka jest inna.Cudowny jest wygląd Pasywki oraz animacje na W i E.Ze względu na Recall i Wygląd w grze,Moim zdaniem ten skin powstał niepotrzebnie, chociaż, jak bym miał wybierać pomiędzy nim, a zwykłym K/DA to raczej bym wybrał tego.Dlaczego? W grze wygląda o wiele ładniej, jej umiejętności też są ładniejsze, ale został zmieniony tylko wygląd i kolor skilli..Ze względu na wygląd skina i ogólnie wydajność w grzeZa pomysłowość Riot Games i zrobienie praktycznie dwóch takich samych skinów 6/10Jest to najmłodszy skin i wyszedł całkiem niedawno.Jak pewnie wiecie, co roku odbywają się Mistrzostwa Świata w Lolu, a w 2018r. wygrało je Invictus Gaming.Po jakimś czasie tworzone są skiny na cześć tej drużyny, do postaci wybranych przez zwycięzców.Jeden z zawodników JackeyLove wybrał właśnie Kai’S’eSkin na splashart’cie jest boski i wygląda przyzwoicie. Podobnie w grze, moim zdaniem jej wygląd jest najlepszy z tych czterech skinów.Do gustu przypadł mi także jej Recall, w którym wznosi się na swych skrzydłach razem z pucharem.Efekty też są ładne, ale jeśli chodzi o jakość, to trochę się zawiodłem.Najładniejszy jest hełm, który wygląda jak korona (Wyżej napisałem, jak go zdjąć i założyć)Ogólnie oceniam tego skinaTo już wszystkie skiny do Kai’Sy wydane do tej pory.Oto po przeprowadzeniu recenzji, lista miejsc tych skinów, jeśli chodzi o grę i wygląd:Chciałbym też od razu zaznaczyć, że to moja opinia i rozumiem, że każdy ma inny gust, oceniałem te skiny według moich przypodobań, więc proszę nie piszcie, że„Tamten skin powinien być na pierwszym, a tamten na ostatnim”, „Ten skin wcale nie jest ładny”, Proszę, zachowajcie to dla siebie ;)W większości stron i artykułów jest napisane, aby na pierwszy item składaćJa osobiście polecam bardziej, ponieważ daje ci więcej DMG.Słusznie mogłeś zauważyć, żedaje Attack Speeda, lecz jeśli masz odpowiednke Runki, to nie jest ci to potrzebne w początkowej fazie gry, ze względu też na to, że mamy E, które także daje nam AS.Nie przejmuj się, na drugi item złożymy, już nie musisz się martwić o AS ;)kolejny item toTakże daje AS i Krytyki, ale ciekawe jest to, jak pewnie już wiesz, to atakuje wiele celów podczas AA przydaje się to na Jungli i Lini podczas farmienia, a także w walkach.Ok mamy DMG, Attack Speed, ale czegoś nam brakuje.Jak wiecie Kai’Sa potrzebuje też(Weług mnie), mimo tego, że wybierzesz Taste of Blood i Ravenous Hunter.Jeśli w Enemy teamie jest dużo CC i Ap, kup, ktory daje resisty i Life steal.Nadszedł czas na ostatni item. ProponujelubKai’Sa jest też pod AP, więc może być:1.Buty z AS2.Infinity Edge3.Rapid Fire4.Runaan’s Huricane5.Merciulat Scimitar6.Stormzator/Phantom Dancer/Rabadon/Zhonya/BansheeJeśli chodzi o, to nie będziemy się zagłebiać.Pierwsze bierzemy Q i także je maksujemy, następnie E ;)eż znajdziecie gdzie indziej, ale ja tak tylko powiem, że Precision; Fleet Footwork lub Press the Attack + Domination: Taste of Blood+Ravenous Hunter/ Inspiration; Magic Footwear i Ciasteczko.To chyba tyle o Kai’Sie. Jeśli wahasz się, czy spróbować nią zagrać to radzę Ci, żebyś to zrobił . Nie jest aż taka trudna, jak się wydaje ;)Kai’Sa jest bardzo silna, dlatego też serdecznie polecam Ci nią zagrać.Dzięki, jeśli przeczytałeś ten artykuł, bo myślę, że różni się od tych przeciętnych i mam nadzieję, że pomogłem ci w poznaniu tej bohaterki.Dzięki za przeczytanie, do zobaczenia w kolejnych artykułach i