League of Legends-Poradnik leśnika

Jedną z najważniejszych ról w League of Legends jest jungler. Od niego w większości przypadków zależą losy linii. Bazując na moim doświadczeniu, postaram się przekazać swoją wiedzę na temat jungli.

Zacznijmy od tego czym grać ?



Wszystko zaczyna się już w lobby. Starajcie się pickować championów, którzy przydadzą sie w waszym teamie. Jeżeli wasz team potrzebuje ap bądź tanka,powinniście im to zapewnić. Dobrze jest też wybrać coś, co będzie dobrze działało na przeciwny team, choć w głównej mierze skupcie się na swoim team compie.



Następną rzeczą jest to,abyście nie grali jedną postacią. Dobry leśnik powinien mieć sporą pulę bohaterów, którą dobrze potrafią grać.



Jak grać ?



Jungler powinien skupić się na gankach i wykorzystywać każdą okazję do wzięcia buffa lub dodatkowego golda. Po udanym ganku widzisz, że przeciwny jungler jest na innej stronie mapy ? Pomóż swoim sojusznikom zpushować linię bądź turret. Jeśli linia jest już wystarczająco zpushowana, możecie wziąć smoka lub herolda. Junglerzy często pomijają tego drugiego, lecz jest to bardzo przydatny buff, który może mieć znaczenie na losy gry.

Oprócz ganków jungler powinien również czyścić swoją jungle jak i przeciwnika. Counter junglowanie bardzo pomaga w wykluczeniu przeciwnego leśnika z gry. Zapewnia to sporą ilość golda i szansę na łatwego killa.



Itemy



Wszystko zależy od postaci, którą aktualnie gramy. Wybór smite'a to według mnie indywidualna sprawa. Osobiście preferuję niebieski na większości junglerów bez mocnego cc. Sprawia on, że ganki są o wiele łatwiejsze i jest większa szansa na zabicie przeciwnika. Jeżeli postać nie radzi sobię w jungli, lub potrzebuje wardów (Lee sin) najlepszą opcją będzie zielony. Czerwony smite przyda się,kiedy postać polega na autoatakach.

Jedną z najważniejszych rzeczy podczasz junglowania, o której zapomina większość osób jest zmienienie trinketa na wykrywający wardy,który znacząco ułatwia gankowanie. Usuwa on wizję przeciwnika, przez co zwiększacie swoję szanse na wygraną.



Kilka porad



- Jak najczęściej zabijajcie kraba. Daje on wizję na rzece, przez co wasi sojusznicy będą mogli zobaczyć nadchodzącego przeciwnego junglera.

-Kupuj pink wardy i stawiaj je w miejscach często odwiedzanych przez junglerów.

-Jeżeli przeciwnik nie ma flasha oraz wizji, jak najczęściej gankuj tą linie.

-Jeśli jesteś w stanie tankować wieżę, nie bój się dive'ować



Myślę, że przekazałem wam swoją wiedzę na temat jungli. Mam nadzieję, że się wam przyda.



Powodzenia na summoner's rift przywoływacze !