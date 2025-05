League of Legends poradnik do Vayne

Cześć , w tym poradniku powiem jak grać Vayne.

Nie będę opowiadac jej historii bo nie oto w tym chodzi :).



1.Widmowe Ostrze Yoummuu

2.Nagolenniki Berserkera

3.Moc Trójcy

4.Ostrze Gniewu Guinsoo

5.Ostrze Zniszczonego Króla

6.Widmowy Tancerz.





Ale jest też optymalny build







1.Ostrze Zniszczonego Króla

2.Nagolenniki Berserkera

3.Widmowy Tancerz

4.Ostrze Nieskończoności

5.Pozdrowienia Lorda Dominika

6.Rtęciowy Bułat





Masterki



Z buildem którym gram korzystam z takich masterek , ponieważ kradzież życia jest dopiero na piątym itemku a Żądza Krwi Watażki czasem mnie wyleczy.











Natomiast do zwykłego builda polecam takie masterki:









Runy



Polecam standardowe runy dla Adc





9xWiększy Znak Obrażen od Ataku



9xWiększy Glif Odporności na Magię



9xWiększa Pieczęć Pancerza



3xWiększa Esencja Prędkości Ataku









Mam nadzieję że pomogłem :)



I pamiętajcie!!!!



Z rozwagą używajcie "Q" oraz "E"

I DUŻO FARMCIE :))



Pozdrawiam KosiarZ9



Niby wydaje się proste ale w rzeczywistości tak nie jestaby opanować grę Vayne należy nauczyć się dobrze dwóch rzeczy takich jak:Rozmyślne używanie "Q" oraz "E" zaraz dowiecie się dlaczego.Daje nam dwie rzeczy:Bonusowy DMG na atakmałego dasha w kierunku naszego kursora , dzięki niemu będziemy mogli uniknąć wrogiego graba lub innych nie namieżanych efektów kontroli tłumuTen skill zadaje co trzeci atakDzięki "E" możemy ogłuszyć lub wypchnąć przeciwnika. Ogłuszenie działa tylko wtedy gdy wypchniemy przeciwnika a on uderzy o ściane.Jednak nie jest to takie proste bo trzeba ustawić się pod odpowiednim kątem tak aby uderzyć przeciwnikem w ścianę.Działa podobnie jak ult lee sina.Przydatny skill 1v1 :).Gdy Vayne użyje ulta dostaje dodatkowe punkty obrażeńoraz potraja się jej prędkość z passywu.Gdy używa "Q" staje się nie widzialna na krótką chwile