League of Legends na Androida?

League of Legends

Przemierzając Sklep Play możemy natknąć się na wiele gier podobnych do powyższego tytułu. Ja jednak, postaram się przybliżyć Wam dwa tytuły:

Mobile Legends : Bang Bang!

Arena of Valor

Ligę Legend jednogłośnie możemy okrzyknąć jedną z najbardziej znanych i dochodowych gier na świecie. Gra doczekała się rozgrywek e-sportowych jak również swoich mobilnych sobowtórów. To im poświęcony jest artykuł.Gra z gatunku MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) wydana w październiku 2009 roku przez firmę Riot Games. Naszym celem w lidze, oprócz dobrej zabawy, jest gra w pięcioosobowej drużynie, której celem jest zniszczenie Nexusa przeciwnika (głównej budowli znajdującej się po przeciwnej stronie mapy). Uniemożliwiać to ma nam wroga drużyna.Nasze pole walki - w zależności od wybranej mapy - może mieć trzy linie (Summoner's Rift"), dwie (Twisted Treeline) oraz jedną (Howling Abyss). Podczas rozgrywki wcielamy się w jedną z czterech klas:- AD - zajmuje się walką wręcz,- AP - zadaje obrażenia magiczne,- Tank - ze względu na swoją wytrzymałość zbiera na siebie obrażenia- Support - pomaga sojusznikom uniknąć śmierci np. lecząc.Gra również z gatunku MOBA , działa tak samo jak Liga Legend. Można powiedzieć, że jest jej młodszą , uboższą oraz mniej znaną wersją, a wręcz kopią. Bohaterowie różnią się jedynie nazwami oraz wyglądem. Między innymi dlatego Riot games pozwał chińskich twórców tej gry o plagiat.Do wyboru mamy sześćdziesięciu czterech herosów, których zaopatrzyć możemy w skórki zmieniające ich wygląd. Sterowanie jest dosyć proste, jeżeli jednak przywykliśmy do naszej klawiatury mamy możliwość jej używania.Kolejny mobilny bliźniak LOL'a. Rozgrywka w nim jest , moim zdaniem, łatwiejsza, niż u poprzedników. Spowodowane jest to łatwością zyskania pieniędzy oraz bohaterów. Codziennie czekają na nas trzy kręcenia kołem 'fortuny', z których uzyskać możemy m.in. wersję próbną jednego z czterech championów czy też kartę podwajającą nam punkty doświadczenia. W grze często pojawiają się nowe eventy, a poprzez granie meczy możemy zdobyć nowych herosów. Mamy też możliwość odblokowywania osiągnięć, z których otrzymujemy nagrody.W grze co pewien czas , oprócz gry standardowej , rankeda czy 3v3, odblokowywany jest tryb death match'u oraz meczu football'owego. Takiego urozmaicenia rozgrywki nie spotkamy w innych podobnych pozycjach.Co z bohaterami? Mamy ich aż siedemdziesięciu, a przed ich kupnem mamy szanse ich przetestować oraz przeczytać o nich podstawowe informacje takie jak klasa czy ich poziom trudności.