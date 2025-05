( 7 ratings)

League of Legends. Jak grać assasynami?

W tym artykule chciłbym przedstawić przydatne rzeczy podczas gry assasynami. Assasini w League of Legends to specyficzna klasa, której celem jest eliminacja przynajmniej jednego z ważnych członków drużyny przeciwnej. Takie zabójstwo w późnych fazach gry nierzadko potrafi przyczynić się do zwycięstwa. Pierwszym krokiem do tego celu jest jednak faza linii. Powinniśmy zadbać o to, żeby okolica naszej linii była cała zwardowana. Przez pierwsze poziomy naszego bohatera powinniśmy się skupić na last-hitowaniu minionów, ewentualnie na obijaniu przeciwnika od czasu do czasu. Nie powinniśmy się jednak starać zabić naszych wrogów, nawet jeśli mają bardzo mało punktów zdrowia. Divowanie na początkowych poziomach nie jest dobrym pomysłem. Zbytnie pushowanie sprawki, że na naszej linii pojawi się jungler drużyny przeciwnej i prawdopodobnie skończy się to naszą śmiercią lub zmarnowaniem spelli.



Większość assassin’ów osiąga swój pełen potencjał po uzyskaniu szóstego poziomu bohatera. Wtedy raczej powinniśmy spróbować zabić naszego rywala i jeśli nam się to uda, nie powinniśmy się martwić o naszą linię. Snowball u assasynów jest ogromny. Jeśli jednak nasz przeciwnik ucieknie nie możmy uznawać tego za porażkę. Prawdopodobnie podczas ucieczki użył swoich spelli. Nawet jeśli tego nie zrobił dalej nie powinniśmy się martwić. Cofnięcie do bazy sprawi, że starci dużo złota z minionów, a ty spokojnie przepushujesz linię zdobywając sporo golda za miniony. Zniszczysz lub mocno obijesz wieżę co da dużą przewagę w złocie twojej drużynie. Nie możesz zapominać, że to właśnie pieniądze, które posiadasz najbardziej wpływają na wygraną, a nie to ille zabójstw zdobyłeś.



Kiedy osiągniemy dużą przewagę nie możemy się rozpraszać. Powinniśmy cały czas wardować okolice naszej linii. Nie możemy także zapominać o naszej drużynie. Gdy nasz przeciwnik na linii jest bardzo spushowany lub gdy jego pierwsza wieża została przez nas zniszczona, to oznacza, że przyszedł czas na roamowanie. Jeśli na swoim koncie mamy już pare zabójstw i dobre przedmioty w ekwipunku, nie bierzmy wszystkich fragów. Nie grajmy pod KDA. Oddajmy zabójstwa kolegom z drużyny, którzy posiadają dużo mniej złota od nas.



Podsumowując assasyni to bardzo silna klasa. Dobrze wykorzystana może przyczynić się do szybkiego zwycięstwa.