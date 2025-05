League of Legends-Ciekawostki o skinach

Każdy kto kiedykolwiek grał w League of Legends miał do czynienia z licznymi skórkami do bohaterów, które mają stanowić urozmaicenie rozgrywki. Wiedzieliście jednak, że część z nich powstała na podstawie słynnych memów, niektóre łączą się w alternatywne uniwersa, lub nawiązują do... przeglądarek internetowych?

Skórki w League of Legend dzielimy na, orazRóżnią się one ceną jak i zawartością. Im skórka droższa tym więcej efektów (jak animacja cofania, teksty czy interakcje) ma zmienionych. W grze mamy również klasyczne skórki, których przez większość czasu (lub wcale) nie możemy zakupić w sklepie. Są to na przykład skórki z mistrzostw, świąteczne, czy limitowane. Większość z nich możemy zdobyć dzięki skrzynkom, wystarczy mieć sporo szczęścia. Najrzadsze skórki w grze to. Pochodzą one z edycji kolekcjonerskiej, można było je dostać jedynie poprzez zakup cyfrowej kopii gry w przedsprzedaży. Annie jednak możemy nadal zdobyć, kupując Cyfrowy Zestaw Kolekcjonera, w którego skład dodatkowo wchodzi 20 bohaterów. Dodatkowo Czarny Alistar i Zamaskowana Evelynn to pierwsze skórki wydane w grze!Wspomniałam wcześniej o Cyfrowym Zestawie Kolekcjonera. Znajdziemy go w sklepie, w zakładce Zestawy w kategorii Bohaterowie. Zestawy są świetnym sposobem na zdobycie kilku skórek (w tym paru niedostępnych!) po tańszej cenie.Tak! Jest to jedna ze starszych kolekcji i jej część zalicza się już do skórek klasycznych. W jej skład wchodzą:

-Ahri Lisiego Ognia, odniesienie do Mozilli Firefox

- Caitlyn na Safari, odniesienie do przeglądarki Safari

- Ezreal Odkrywca, odniesienie do Internet Explorer

- Chromowany Rammus, odniesienie do Google Chrome





Riot uwielbia wykorzystywać w skórkach krążące w społeczności memy i żarty. Zazwyczaj ma to miejsce przy okazji skórek wychodzących w Prima Aprilis. Chyba najpopularniejszą z nich jest. Nawiązuje ona nie tylko do samouwielbienia bohatera, ale również do jednego z jego tekstów ,,Witajcie w League of Draven".Następnie mamy. Co wspólnego ma nasza gwiezdna uzdrowicielka z bananami? Banan jest potocznym określeniem na kształt jej ataków, które miały przypominać księżyce. Żart ten stał się tak sławny w społeczność, że Soraka dostała związaną z nim skórkę, tekst ,, Tak, to był banan. Nikt nie spodziewa się banana", jak i specjalną animację żartu w dwóch najnowszych skinach (Zwiastunka Nocy i Zwiastunka Brzasku) w której nad jej głową lewituje gigantyczny, gwiezdny banan., oprócz przebrania Urfa posiada również tzw. ,,foczy płaszczyk", który nawiązuje do mitologicznej rasy Selkie. Według mitów Selkie były foczymi syrenami. Pod wodą wyglądały jak normalne foki. Gdy wychodziły na powierzchnię, zmieniały się w ludzi, a do foczej formy mogły wrócić poprzez założenie płaszczyka, który zostawał po przemianie. Zawsze to miła odmiana w przedstawieniu naszej małej syrenki. Dodatkowo w animacji żartu skin posiada manaty!Skórkastanowi miłe mrugnięcie oka w kierunku społeczności. Przed reworkiem Pantheon posiadał tekst ,,Zawód? Wiesz, tak sobie myślę, że zawsze chciałem być piekarzem". W internecie krążyło wiele artów przedstawiających bohatera z bochenkiem chleba zamiast tarczy. Riot postanowił spełnić marzenie graczy i w ten sposób otrzymaliśmy naszego mistrza wypieków. Dodatkowo w uniwersum skórek Star Guardian istnieje Piekarnia Pantheona!Może nie aż tak poważnie, ale owszem, skiny Tradycyjne mają za zadanie upamiętniać niektórych bohaterów, którzy podczas reworku otrzymali całkowitą przemianę wizualną. Otrzymywali je gracze, którzy posiadali bohatera przed jego aktualizacją. Do tych skórek należą:- bohaterka walczyła niegdyś parą wachlarzy. Były one tak charakterystycznym elementami jej postaci, że twórcy postanowili przywrócić je w tym właśnie skinie- jej wygląd co prawda nie zmienił się drastycznie, może poza kilkoma dodatkowymi ubraniami, ale za to dostajemy starego dzika!- uwierzycie, że ten wielki, potężny Król Trolli był dawniej małym, parchatym kamienio-drzewem z maczugą większą niż on sam?