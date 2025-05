League Of Legends 10 sezon

Niedawno w League Of Legends zakończył się sezon 9, a rozpoczął się presezon.

Już za kilka dni zostanie wypuszczony nowy patch, a dwa dni po nim rozpocznie się okrągły, 10 sezon.

Co pojawiło się w presezonie?







Nowy system smoków



Na oficjalnych social mediach Riot Games jak i League of Legends od kilku dni są umieszczane posty które odliczają dni do. Dwa dni przed startem kolejki rankingowej, otrzymamy patch 10.1.W tym sezonie junglerzy dostaną miłe niespodzianki dotyczące dotychczasowej dość nudnej ich roli.Zostały wprowadzone "Szczeliny Żywiołów" które zależnie od trzeciego typu odrodzonego w rozgrywce smoka,zmieniają wygląd i układ mapy do końca gry.

Wzmocnienia żywiołów i ich dusze

Teraz smoki będą jeszcze więcej warte. Wszystkie rodzaje smoków będą bardziej zrównoważone.Zabite smoki nadal będą się kumulować, a niektóre wzmocnienia się trochę zmienią.

Starszy smok



Starszy smok podobnie jak baron daje ogromne wzmocnienie walki, natomiast został on przerobiony tak, że drużyna którejnie udało się go przejąć wciąż ma szanse powrotu do gry.Zostało usunięte skalowanie starszego smoka ze wzmocnieniami Smoków Żywiołów, i zastąpione zostało nowym elementem egzekucji."Jeśli obrażenia od popalenia Starszego Smoka dosięgną wrogiego bohatera o niskim poziomie zdrowia, zostanie on pochłonięty przez dojmujące— i natychmiast zginie!"(Uniknięcie egzekucji jest możliwe; ofiara dotknięta podpaleniem ma niewielki znacznik na pasku zdrowia,wskazujący próg wykonania egzekucji. Jest ona wykonywana z opóźnieniem, więc gracze mają szansę się z niejuratować, korzystając z umiejętności bądź przedmiotów, przykładowo z Klapsydry Zhonyi.)

Nisze bocznych alei i zarośla





Przy górnej i dolnej alejce zostały dodane nowe, małe alejki które dają graczom nowe możliwości.



"Obie nisze są wyposażone w trzy pasma zarośli przy zewnętrznych krawędziach i niewielką przestrzeń w środku, w której bohaterowi mogą się chować."









Pozostałe zmiany w rozgrywce





Dotychczasowa jungla opierała się na zabiciu Skalniaków ze względu na ich wysoki poziom złota/PD, co prowadziło domonotonnej, żmudnej grze na jungli.Zostały wprowadzone zmiany dotyczące PD oraz złota, by gracze mogli mieć szeroki zakres wyboru taktyk i ścieżek w jungli."Zmniejszamy wartość Skalniaków i wzmacniamy Ponurnika, dzięki czemu dżunglerzy mogą osiągnąć 3 poziom z dowolnej kombinacji obozu zewnętrznego"Zostały dodane również ikony czasu odrodzenia (takie jak na red czy blue buffach) przy każdym obozie, by junglerzy mogliplanować rozgrywkę jeszcze dokładniej.

Wpływ górnej alei



Gry na górnej alei nie miały zbyt dużego potencjału na całokształt rozgrywki, - szczególnie na wyższych poziomach.

Zostaną wprowadzone zmiany dotyczące PD stworów na alei.



"Zwiększamy nieco podstawowe PD stworów, tak aby gracze grający solo w alejach szybciej ponosili swój poziom i zmniejszamy liczbę dodatkowych PD generowanych, gdy sojusznicy dzielą się PD, tak aby na dolnej alei poziom rósł nieco wolniej. Ponadto trochę zmniejszamy PD w dżungli."



Dodatkowo, aby zrównoważyć przebieg gry, Herald będzie pojawiał się na wcześniejszym etapie gry, i będzie ponownie odrodzony, jeżeli zostanie wcześnie zabity.





Postacie dodane w presezonie





Senna



Senna pierwotnie została stworzona z myślą o supporcie, jednak można ją często widzieć w roli ADC bądź nawet junglera.









Aphelios



Jest to aktualnie najtrudniejsza postać w grze z największym zakresem umiejętności, jak sam riot powiedział "Nie oczekujemy wysokiego win ratio."









Co na nas czeka w sezonie 10?



Sett - kolejny nowy champion



Tuż po wyjściu Apheliosa usłyszeliśmy o kolejnym, ciekawym championie. Jest to Sett, który zawitał na serwery próbne.







Obecnie umiejętności bohatera prezentują się tak;









Więcej szczegółów możecie znaleźć na oficjalnej stronie Riotu.