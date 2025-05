League of Legends ( Varus ) - poradnik

Witam wszystkich, w tym poradniku przedstawię wam Varusa, jest to bohater z gry League of legends. Zapraszam do czytania, komentowania i oceniania.

Varus jest jednym ze strzelców. Jest to bohater ze średniej półki, cechuje się dobrą kontrolną tłumu i wysokimi obrażeniami. Wyposażony w dobre umiejętności potrafi skutecznie ranić wrogów z daleka, a jego superumiejętność potrafi unieruchomić nawet aż trzech przeciwników. Jedyną wadą tego bohatera jest słaba mobilność, więc ucieczka nim bez błysku jest bardzo ciężka.





Umiejętności

Bierna Uosobienie zemsty - Varus zyskuje dodatkową prędkość ataku na kilka sekund za każdym razem, gdy zabiję wrogą jednostkę lub zdobędzie asystę.

Q Przebijająca Strzała - Bohater przygotowuje się i napina swój łuk, a następnie wypuszcza strzałę, która zadaje obrażenia. Obrażenia są zależne od czasu napinania łuku. W tym czasie nie może używać podstawowych ataków i umiejętności

W Kołczan Rozkładu - Użycie umiejętności powoduje detonację rozkładu i zadanie obrażeń w zależności od liczby ładunków.

Bierna - ataki podstawowe zadają dodatkowe obrażenia magiczne i nakładają na wrogiego bohatera rozkład na pewien

czas.

E Grad Strzał - Wystrzeliwuje grad strzał w dane miejsce, które zadają obrażenia i spowalniają cele. Na miejscu użycia umiejętności powstaje teren, który spowalnia wszystkie jednostki które się na nim znajdą.

R Łańcuch Zepsucia - Varus wysyła mackę zatrucia, która zadaje obrażenia, nakłada na nich wszystkie ładunki rozkładu i unieruchamia na 2 sekundy. Jeśli obok celu znajdą się inni wrodzy bohaterowie, zatrucie przejdzie na nich i również otrzymają te same obrażania.

Kolejność maksowania umiejętności

W > Q > R > E





Runy

Zabójcze tempo idealnie łączy się z naszą pasywką uosobienie zemsty co zapewni nam bardzo dużą ilość prędkości ataku. Pierwszy przedmiot zapewni nam kradzież życia więc warto jest wybrać przeleczenie, które zapewni nam tarczę. Nadchodząca burza dam nam trochę mocy co każde 10 minut rozgrywki, im dłużej będzie trwał mecz my będziemy stawać się silniejsi. Całkowite skupienie da nam trochę obrażeń, kiedy nasze zdrowie będzie na wysokim poziomie.







Przedmioty

Meta cały czas się zmienia, ale dla Varusa te przedmioty zawsze będą przydatne.







Czary przywoływacza

Varus jest strzelcem i gra się nim na dolnej linii, więc wybieramy błysk i uzdrowienie.

Wskazówki/Porady

- Napinaj przebijająca strzałę do końca, aby zadać maksimum obrażeń.

- Używaj łańcuchu zepsucia wtedy, kiedy w pobliżu jest kilka celów, będzie większa szansa na unieruchomienie kilku celów.

- Używaj umiejętności, aby zdetonować ładunki rozkładu na przeciwniku.

- Używaj gradu strzał przed przeciwnika, aby spowolnić mu drogę lub zmusić go do zmiany kursu.







Dzięki za przeczytanie poradnika, do zobaczenia na Summoner's Rift przywoływacze! Wypatrujcie kolejnego wpisu!