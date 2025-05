League of Legends ( Sona ) - poradnik

Witam wszystkim, w tym artykule opiszę wam bohaterkę Sone. Zapraszam do czytania, komentowania i oceniania.

Sona jest jedną z lepszych wspierających, jej umiejętności są unikalne i dostarczają pomocne bonusy. Krótki czas odnowienia hymnu odwagi i ari wytrwałości pozwala efektywnie leczyć oraz zadawać spore obrażenia wrogom. Jedynym minusem naszej bohaterki jest to, że jest jest bardzo wrażliwa na obrażenia i nieumyślne zagranie może pozbawić nas życia.









Umiejętności

Bierna Akord potęgi - po użyciu trzech zaklęć następny atak Soby będzie wzmocniony. Ponadto używanie zaklęć tworzy aurę, która wzmacnia sojuszników, a wrogów osłabia.

Q Hymn odwagi - Sona gra melodie, która zadaje obrażenia dwóm najbliższym celom.

Sojusznik znajdujący się w pobliżu zostanie wzmocniony na pewien czas.





W Aria wytrwałości - wykonuje otwór, który leczy dwóch najbliższych sojuszników, a następny atak Sony zmniejszy obrażenia zadawane przez wrogiego bohatera.

E Pieśń prędkości - Sona gra utwór przyspieszając tym sam swoich sojuszników na pewien czas. Wrogi bohater trafiony podstawowym atakiem przez sonę podczas używania umiejętności zostanie spowolniony na pewien czas.

R Crescendo - Gra melodię, która ogłusza wrogów na pewien czas.

Bierna - Skraca czas odnowienia innych umiejętności.







Kolejność maksowania umiejętności

Q > W > R > E









Runy

Przywołanie aery jest najczęściej wybierają runą dla tej bohaterki. Wzmocni ona naszą tarczę oraz pozwoli nam bardziej gnębić przeciwników. Opaska przepływu many doda nam trochę maksymalnej many, a potem zwiększy jej regenerację. Nadchodzącą burza doda nam trochę mocy w późniejszej części meczu, a kosmiczna przenikliwość da nam skrócenie czasu odnowienia czarów i umiejętności.











Przedmioty

Jeśli zdecydujemy się pójść w rolę wspierającego ten, zestaw umiejętności będzie dla nas najkorzystniejszy.













Czary przywoływacza

Dla sony mamy do wyboru dwa zestawy czarów osłabienie i błysk lub podpalenie i błysk.







Wskazówki/Porady

Crescendo może być użyte na kilka celów, staraj się w pełni wykorzystać jego potencjał.

-Kiedy używasz zaklęć staraj się być blisko sojusznika, wtedy otrzyma on bonusy z twoich umiejętności.

- Sona jest bohaterem o słabej wytrzymałości staraj się trzymać z dala od środka walki.

- Hymn odwagi to dobra umiejętność do osłabienia przeciwników, spróbuj używać go jak najczęściej.

- Zachowaj pieśń prędkości, aby ewentualnie szybko uciec z pola bitwy.

- Crescendo to umiejętność o dużym czasu odnowienia, staraj się używać jej rozsądnie.

- Aria wytrwałości zapewnia tarczę dla sojuszników, staraj się używać tej umiejętności, gdy jesteś obok nich.









Dzięki za przeczytanie poradnika, powodzenia na Summoners Rift przywoływacze! Wypatrujcie kolejnego wpisu!