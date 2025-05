League of Legends ( Sivir ) - poradnik

Witam wszystkim, w tym poradniku przedstawię wam bohaterkę Sivir. Zapraszam do czytania, komentowania i oceniania.

Sivir jest jednym z strzelców w League of legends. Jest jednym z tańszych bohaterów, ale czy to znaczy, że jest słaba? Według mnie nie, ale przydałoby się jej kilka wzmocnień umiejętności. Na początku jest dość niezdarna, potrzebuję kilku przedmiotów, aby móc zrobić coś w walkach z przeciwnikiem. Mimo to jest często wybierana w wysokich dywizjach, a jej współczynnik wygranych utrzymuje się około 50 %.









Umiejętności

Bierna Zwinne kroki - Sivir otrzymuję premię do prędkości ruchu na 2 sekundy za każdym razem, gdy zada obrażenia bohaterom umiejętnością lub podstawowym atakiem.

Q Ostrze bumerang - Sivir ciska swoją bronią przed siebie zadając obrażenia każdemu napotkanemu wrogowi, następnie ostrze wraca do bohaterki i obrażania zostaną ponowione.

W Rykoszet - Następne 3 podstawowe ataki odbiją się między kilkoma celami, pierwszy cel otrzymuję pełne obrażenia, a kolejne pomniiejszone o pewien procent.

E Tarcza magii - Sivir tworzy tarczę na pewien czas, która może pochłonąć jedno wrogie zaklęcie. Jeśli tarcza wchłonie zaklęcie bohaterka otrzymuję sporą ilość many.

R Wielkie łowy - Sivir oraz najbliżsi sojusznicy dostają znaczną prędkość ruchu na pewien czas.

Bierna - Gdy rykoszet jest aktywny bohaterka otrzymuję dodatkową prędkość ataku.

Kolejność maskowania umiejętności

Q > W > R > E









Runy

Po użyciu ataku na przeciwniku zostanie aktywowane zabójcze tempo, które zwiększy naszą prędkość ataku na pewien czas. Triumf wyleczy nas po zabójstwie lub asyscie, a ostateczny cios pomoże nam szybciej pokonać bohatera z niskim poziomem zdrowia. Chyżość zwiększy naszą premię ruchu z butów i tą pozyskaną dzięki przedmiotom. Nadchodzącą burza zapewni nam trochę dodatkowej mocy w późniejszej części meczu.

Przedmioty

Obecnie są to najlepsze przedmioty dla tej bohaterki. Po patchu 9.3 sytuacja może się zmienić, ale mimo to opłacalne jest je posiadać.

Czary przywoływacza

Sivir jest postacią grającą na dole wybieramy więc uzdrowienie i błysk. Może się zdarzyć, że będziemy grali na bardzo niewygodnego rywala, wtedy możemy wymieniać uzdrowienie na barierę.

Wskazówki/Porady

- Osłabiaj wrogów za pomocą ostrza bumerang.

- Tarcza magii może wchłonąć tylko jedno zaklęcie, używaj jej rozważnie.

- Wielkie łowy to potężna umiejętność, pomoże ci uciec w trudnej sytuacji lub podczas pogoni za przeciwnikiem.

- Używaj rykoszetu, aby szybciej oczyścić drogę z minionów.

- Sivir posiada bardzo mało zdrowia, staraj się nie wychylać za bardzo podczas walki z przeciwnikiem.

Dzięki za przeczytanie poradnika, powodzenia na Summoners Rift przywoływacze! Wypatrujcie następnego artykułu!