League of Legends ( Sion ) - poradnik

Witam wszystkim, w tym artykule przedstawię wam Siona. Zapraszam do czytania, komentowania i oceniania.

Sion jest jednym z mocniejszych bohaterów, zadaje on duże obrażenia bez kupowania żadnych przedmiotów ofensywnych. Jego dziesiątkujące uderzenie zadaje bardzo duże obrażenia, a kuźnia dusz pozwala zdobywać punkty zdrowia w nieskończoność. Niedawno otrzymał on wzmocnienie co sprawiło, że jego współczynnik wygranych otrzymuję się od pewnego czasu powyżej 50 %.

Umiejętności

Bierna Chwalebna śmierć - Po otrzymaniu śmiertelnych obrażeń wpada w szał, odzyskuje pełne zdrowie, ale zmniejsza się ono w szybkim tempie. Jego ataki zadają obrażenia w zależności od maksymalnego zdrowia, a umiejętności zwiększają prędkość ruchu.

Q Dziesiątkujące uderzenie - Sion przygotowuje się przez maksymalnie dwie sekundy, a następnie uderza toporem w ziemię zadając obrażenia i ogłaszając wrogów. Obrażenia i czas ogłoszenia rosną wraz z czasem przygotowania.

W Kuźnia dusz - Użycie daje Sionowi tarczę, która po pewnym czasie wybucha i zadaje obrażenia.

Bierne - Za każdą zabitą jednostkę lub bohatera maksymalne życie Siona zostaje zwiększone.

E Ryk zabójcy - Sion ryczy w wybranym kierunku zadając obrażenia i odsłaniając pancerz celu na pewien czas.

R Niepowstrzymana Rzeź - Sion szarżuje w wybranym kierunku przez maksymalnie 8 sekund, jeśli wpadnie na bohatera lub jednostkę zadaje im obrażenia i na chwilę ogłasza.

Kolejność maksowania umiejętności

Q > W > R > E

Runy

Najlepszy zestaw run dla tego bohatera.

Sion posiada bardzo dużo zdrowia, więc wybranie uścisku uniemarłego jest strzałem w dziesiątke. Sion posiada tarczę więc wybranie grzmotnięcia tarczą zapewni nam dodatkowe obrażenia po jej użyciu. Przyrost zapewni nam dodatkowe zdrowie i będzie dobrze współgrał z kuźnią dusz. Rynek. Kosmiczna przenikliwość da nam dodatkowe skrócenie umiejętności oraz czarów.

Przedmioty

Odżywianie zestaw może się zmieniać, ale najczęściej używamy ten.

Czary przywoływacza

Dla Siona najbardziej opłacalne jest wzięcie teleportacji i błysku.

Sion jest najlepszy przeciwko :

Teemo, Tryndamere, Aatrox

Sion najgorzej radzi sobie przeciwko :

Darius, Riven, Jax

Wskazówki/Porady

- Sion jest silny w dalszej części gry, staraj się grać spokojnie na początku.

- Osłabiaj wrogów za pomocą dziesiątkującego uderzenia.

- Za pomocą niepowstrzymanej rzezi możesz uciec w trudnej sytuacji bez tracenia błysku.

- Użyj ryku zabójcy aby spowolnić wroga, a następnie użyj dziesiątkującego uderzenia.

- Kuźnia dusz daje ci dodatkowe zdrowie za każdą jednostkę, staraj się dobrze farmić.

- Sion jest bardzo wytrzymałą postacią, staraj się to wykorzystać w walkach drużynowych.

Dzięki za przeczytanie poradnika, powodzenia na Summoners Rift. Wypatrujcie następnego wpisu.