League of Legends ( Shyvana ) - poradnik

Witam wszystkich, w tym artykule opowiem wam trochę o bohaterce Shyvanie. Zapraszam do czytania, komentowania i oceniania.

Shyvana jest jedną z lepszych leśników w League of legends. Dzięki dobrze dobranym umiejętnością potrafi szybko czyścić jungle. Niedawno dostała drobne wzmocnienia co sprawiło, że powstała nowa moda budowania ją pod moc umiejętności. Dziś jednak chciałabym przedstawić wam tradycyjną Shyvane budowaną pod obrażenia fizyczne.

Umiejętności

Bierna Furia Córy Smoków - Shyvana zyskuje dodatkowe punkty pancerza i odporności na magię na początku gry, a zabicie każdego smoka żywiołów zwiększa tą premię.





Q Podwójne Ugryzienie - Następny podstawowy atak Shyvany uderzy podwójnie zadając zwiększone obrażenia.

Postać smoka - Podwójne ugryzienie zadaje obrażenia wszystkim celom znajdującym się przed nią.

W Wypalenie - Bohaterka otacza się ogniem zadając obrażenia magiczne oraz zwiększając prędkość ruchu, a jej podstawowe ataki zadają dodatkowe obrażenia.

Postać smoka - Wypalenie ma zwiększony zasięg.

E Ognisty podmuch - Wypuszcza kulę ognia w wybrane miejsce, która zadaje obrażenia i oznacza wroga na kilka sekund. Następny atak przeciwko oznaczonemu celu zadaje dodatkowe obrażenia.

Postać smoka - Ognisty podmuch wybucha po zetknięciu z celem oraz podpala obszar na kilka sekund. Wrogowie przebywający na nim otrzymują obrażenia magiczne co sekundę.

R Smoczy atak - Shyvana przemienia się w smoka i leci na wybrany obszar żądając wszystkim obrażenia magiczne.

Bierna - Co sekundę regeneruje punkty furii potrzebne do przemiany.





Kolejność maksowania umiejętności

Q > E > R > W





Runy

Do ataku dobrze współpracuję z podwójnym ugryzieniem, co pozwoli nam zadać więcej obrażeń. Legenda żwawość doda nam trochę dodatkowej prędkości ataku po zabójstwach lub asystach, a ostateczny cios pozwoli nam szybciej pokonać naszego przeciwnika. Kolekcja oczu doda nam trochę obrażeń do ataku po zabójstwach i asystach, które przydadzą się ponieważ nasze przedmioty oferują nam mało obrażeń fizycznych. Krwiożerczy łowca wyleczy nas po zadaniu obrażeń po użyciu naszych umiejętności.







Przedmioty

Oto najczęściej kupowany i najlepsze przedmioty dla tej bohaterki.





Czary przywoływacza

Shyvaną najczęściej gramy na jungli, więc bierzemy porażenie i błysk.





Wskazówki/Porady



- Furia Córy Smoków to bardzo przydatna pasywka, staraj się ją ulepszyć zabijając smoki.

- Shyvana jest silniejsza podczas postaci smoka, staraj się atakować mając gotową przedmianę.

- Smoczy atak umożliwia przeskakiwanie ścian, wykorzystaj to aby uciec lub podczas ścigania przeciwnika.

- Wypalenie to świetna umiejętność aby szybko czyścić obozy potworów w jungli.







Dzięki za przeczytanie artykułu, powodzenia na Summoners Rift przywoływacze! Wypatrujcie kolejnego wpisu!