League of Legends ( Sejuani ) - poradnik

Sejuani jest jednym z bohaterów w grze League of legends. Jest ona bardzo wytrzymałym bohaterem, a niedawno dostała drobne wzmocnienia co sprawiło, że stała się jednym z najlepszych Junglerów. Witam wszystkich i zapraszam do przeczytania poradnika, nie zapomnijcie skomentować postu oraz jego ocenienia!

Umiejętności

Bierna : Poza walką Sejuani zyskuje Mroźny pancerz, który daje jej odporność na spowolnienia, a także przez 3 sekundy zmniejsza obrażenia otrzymane przez wrogich bohaterów. Ogłuszanie przeciwników sprawia, że otrzymują obrażenia magiczne zależne od maksymalnego zdrowia.

Q Arktyczne natarcie - Sejuani szarżuje w wybranym kierunku zadając obrażenia magiczne i wyrzucając przeciwników w powietrze.

W Furia zimy - Sejuani wymachuje swoim korbaczem dwukrotnie, zadając obrażenia i nakładając na przeciwników zamrożenie.

E Odmrożenie - Umiejętności i ataki podstawowe nakładają na przeciwników ładunki zamrożenia, po uzbieraniu czterech ładunków wróg zostanie ogłuszony i otrzyma obrażenia magiczne.

R Lodowcowe więzienie - Sejuani rzuca swoją bolą, która ogłusza wrogów i zadaje im obrażenia. Obok celu tworzy się burza, która spowalnia cele oraz wybucha zadając obrażenia.









Runy

Ten zestaw run jest najbardziej popularny wśród graczy, ale uważam, że jest to najlepszy zestaw dla tej bohaterki. Reperkusje wzmocnią naszą obronę i pozwolą nam utrzymać się przy życiu podczas walk drużynowych. Prędkość ataku z run, oraz legenda: żwawość pozwoli nam szybciej nakładać ładunki zamrożenia. Po asyście lub zabójstwie triumf przywróci nam część życia co nieraz może uratować nam życie. Demolka pozwoli nam szybciej niszczyć wieże, za które możemy otrzymać bonus w postaci złota.











Kolejność dobierania umiejętności

Istnieje kilka sposobów maksowania umiejętności, ale ten uważam za najkorzystniejszy.

W > E > R > Q







Przedmioty

Oto lista najbardziej według mnie opłacalnych przedmiotów dla tej bohaterki.







Czary przywoływacza

Sejuani najczęściej gra się na Jungli, więc musimy wybrać błysk oraz porażenie







Comba

Q > W > E

W > Q > E

W > E > Q

R > W > Q > E

Wskazówki/Porady

- Sejuani jest bohaterem wytrzymałym, ale nie ma dużych obrażeń. Staraj się unikać starć w jungli.

- Sejuani posiada bardzo dużą kontrolę tłumu, wykorzystaj to, aby wykluczyć z walki najgroźniejszą osobę z drużyny przeciwnej.

- Gniew północy trwa tylko przez chwilę, wykorzystaj go skupiając na sobie całą uwagę przeciwnika.

- Nie atakuj jeśli nie posiadasz lodowcowego więzienia i arktycznego natarcia, da ci to większą szansę w walce, jak i ucieczce.

- Zawsze zaczynaj ataki jako pierwszy, twoim zadaniem jest wykorzystać swoją wytrzymałość, aby przekierować wszystkie możliwe obrażenia na siebie.







Dzięki za przeczytanie poradnika i powodzenia na Summoners Rift przywoływacze!