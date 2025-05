( 0 ratings)

League of Legends : Rework Rengara

Pewnie słyszeliście o zmianach w sezonie 7 . Tu dowiecie się czegoś o reworku zabójców. Cześć w tym artykule chciałbym poruszyć temat sezonu 7 . Zostanie w nim zmienione dużo rzeczy np.: Dżungla , Klient , Powtórki ,Zabójcy oraz dodanie narzędzia treningowego. Ja poruszę przed ostatni temat czyli zmiany zabójców. Głowne zmiany dotyczą 4 championów czyli Le blanc , Rengar , Katarina oraz Talon. Sa jeszcze mniejsze reworki : Zed , Kha'zix , Akali, Fizz , Shaco oraz Ekko. W tym artykule przeczytacie o Drapieżnym Kocie , Rengarze.

Rengar

Zmieniony zostanie "Kościany naszyjnik" po zmianach będziemy musieli oznaczyć danego przeciwnika podobnym sposobem co u Kindread żeby dostać stacka.

Stacki zwiększają teraz trwale ad rengara. Zmiane otrzymają także jego ładunki furii , po prostu zmniejszona zostanie ich liczba z 5 do 4.

Zmiane otrzyma "W" Rengara. Ta umiejętność będzię go leczyła kiedy jej użyje, kiedy zaś będzie posiadał 4 stacki furii usunie efekty kontroli tłumu i zignoruje następne przez krótki czas.

Rengar otrzyma też kompletny rework "Q", teraz "Q" nie ulepsza następnego ataku podstawowego lecz zadaje obrażenia przeciwnikom w krótkiej odległości stożka przy 4 ładunkach furii zada znacznie zwiększone obrażenia.

Ostatnią zmianą jest jego super umiejętność . Rengar dzięki swojemu Ulti staje się niewidzialny , zwiększa swoją prędkość ruchu i pokazuje przeciwników tylko przed drapieżnym kotem kiedy do nich doskoczy zada im gwarantowane trafienie krytyczne.