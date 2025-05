League of Legends- Porady do postaci Xayah i Rakan

Xayah i Rakan to ostatnio bardzo popularne postacie. Są one zawsze razem, ponieważ wtedy dostają dodatkowe bonusy. Postacie te grają na bocie (xayah adc, rakan support). W tym artykule opisze wam kilka porad dotyczących tej słodkiej pary.

1. Wspólny powrót do bazy

Postacie te jako jedyne w grze potrafią się razem backać! Wystarczy, że Xayah lub Rakan zaczną powrót i wystarczy, że druga połówka też użyje powrotu (obok postaci). Można to wykorzystywać na różne sposoby np: goni was adc z supportem i junglerem, ale strzelec ma mało życia. Rakan zaczyna się backać, Xaya dobija adc i zanim jungler ją dopadnie, ona dołącza do swojego ptaszka.

2. Comba

Postacie te wspólnie mogą wykonać wiele comb. Jednym z nich polega na tym, żeby Rakan się wbił, podrzucił przeciwników, a wtedy xaya niepostrzeżenie wystrzeli mnóstwo piór. Można wykonać to samo, tylko zamiast podrzucenia rakana można wykorzsytać jego superzdolność.

3. Jak nimi grać?

Najlepiej grać z kolegą, z którym macie kontakt głosowy. Sami nie są super silni, ale razem mogą robić super akcje. Ja dopiero kupiłem Xaye, a mój kolega Rakana, a już z łatwością wygrywamy rankedy. Najważniejsze w teamfightach jest to, żeby Xaha uderzyła na przeciwnikach trzech piór. To ich unieruchomi i da drużynie dużą przewagę. Najczęściej Rakan wbija się do wrogów i tankuje obrażenia, w tym czasie Xaya wszystkich zabija, potem dodatkowo ptaszek używa superzdolność, żeby dać jeszcze więcej czasu na zadawanie obrażeń. Jak coś by się nie udało, Rakan może wrócić do Xayi za pomocą swojej tarczy.



Podsumowując: Postacie te są bardzo dobre jeśli macie kolege do pogrania. Bohaterowie ci są stworzeni do współpracy, więć bez voice chatu będzie bardzo trudno. Polecam Xaye i Rakana ze względu na to, że zmuszają graczy do obmyślania wielu taktyk i przytym bardzo miło się gra.

A jakie są wasze odczucia na temat tej dwójki? Piszcie w komentarzach!