League of Legends -Poradnik Xin Zhao

Xin Zhao szarżuje na wroga zadając obrażenia magiczne mu i pobliskim wrogom oraz spowalnia ich na 2 sekundy. Szarża nakłada Wyzwanie.Zasięg:600. Obrażenia magiczne: 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (im wyższy poziom umiejętności)(+60% mocy umiejętności) oraz spowolnienie: 25% / 30% / 35% / 40% / 45%(im wyższy poziom umiejętności).



R) Zamaszysty cios





Xin Zhao wykonuje zamach włócznią, odrzucając wrogów na 0,75 sekundy i zadając im % ich aktualnego zdrowia. Cel który ma



W jakiej kolejności maksujemy?

W) Okrzyk Bojowy-> Q) Cios Trzech Szponów-> E) Zuchwała Szarża



Runy











Specjalizacje

Większy znak prędkości ataku +1,7%Większa pieczęć pancerza +1Większy glif odporności na magię +1,34Większa esencja obrażeń od ataku +2,25



Czary przywoływacza

Jako Jungler: Błysk i

Jako Toplaner: Błysk i (Zależy z czym wam się lepiej gra. Ja preferuje Teleportacje ponieważ umożliwia szybki powrót na linie i przewage w early game)



Build

Jungle

Pierwszy zakup:

Toplane

Pierwszy zakup:

Build końcowy:



Pierwszy zakup:Ostrze Dorana,Mikstura zdrowia,Totem Strażniczy.Build końcowy:Ostrze zniszczonego króla,Moc trójcy,Widmowe ostrze Youmuu,Nagolenniki berseka,Ostrze Gniewu Guinsoo,Czarny tasak.



Xin Zhao to potężny champion ale pamiętajcie, nigdy nie czujcie się zbyt pewnie. Zawsze szanujcie swojego przeciwnika







Dawno temu, za czasów panowania demaciańskiego króla Jarvana II, w Noxus odbywało się widowisko podobne do walk gladiatorów. Widowisko to było znane jako The Fleshing( czyli Siepacz). Walki odbywały się z jedną regułą: za każdym razem kiedy walczący wygrywał pojedynki liczba jego wrogów wzrastała. Oznaczało to,że prędzej czy później "Siepacz" zginie. Xin Zhao stał się jednym z siepaczy. Doszedł do momentu gdzie musiał stawić czoła aż 300 wojom, czyli około 6 razy więcej niż poprzedni rekordzista. Jarvan II, gdy usłyszał o wyczynie Xina postanowił zapronować mu wyprowadzenie z areny oraz służbę dla demacii. Xin podjął decyzję. Chciał zemścić się na ludziach którzy skazali go na śmierć. Jarvan II poświęcił swoje własne życie za Xina zarazem nadając sens jego życiu. W ten sposób dawny siepacz stał się seneszalem( wyższym urzędnikiem).