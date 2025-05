League of Legends – jak stać się lepszym graczem?

Bycie dobrym graczem to długotrwały proces, który polega na regularnym udoskonalaniu swoich umiejętności i nie poddawaniu się (chociaż czasem jest naprawdę trudno!) Warto poznać kilka tipów, które dla doświadczonych graczy mogą być oczywiste, lecz w naszej społeczności znajduje się też wiele nowicjuszy, którym te porady mogą się przydać.

Wielu z nas nieraz zapragnęło posiadać umiejętności takie jak Faker, Bjergsen czy Rekkles. Jednak niewielu z nas wie jak zebrać się do tego, żeby stać się lepszym graczem. Wiadomo, że nie od razu osiągniemy nasz upragniony cel, lecz możemy się do niego zbliżyć na tyle, by mieć go w zasięgu ręki.

1. Przede wszystkim warto posiadać kilku championów na każdą linię. Zaznaczę, że TRZEBA umieć nimi grać, znać mechanikę postaci, ich combo, różne buildy zależne od sytuacji. Przed zagraniem rankeda daną postacią warto poćwiczyć normale oraz farmienie* na customach 1 vs 0.

*Farmienie jest bardzo ważne, ponieważ zapewnia nam to przewagę nad przeciwnikiem. Pomimo nafeedowanego przeciwnika możemy się „odbić” goldem za zabite miniony.

**Na normalach (choć można też na rankedach) warto stawiać sobie cele. Np. osiągnę 80 cs w 10 minucie czy chociaż raz w grze zniszczę totem widzenia za pomocą Q i zwykłych ataków [grając Leoną]

2. Wymainowanie linii -> granie głównie jednej linii pozwala nam się „udoskonalać”, dzięki temu wiemy jak zachować się w rozmaitych sytuacjach przeciwko zróżnicowanym przeciwnikom.

To samo tyczy się wymainowanie jednej postaci. Opanowanie jej do perfekcji nie stoi na przeszkodzie do wygrania linii, nawet grając na największą kontrę czy brak ganków.

Mainowanie junglera – bardziej skuteczne ganki, lepsze timingi, dobra ocena sytuacji – czyli to czego najczęściej wymagamy od niego.

3. Wybieraj postacie, którymi przyjemnie ci się gra. Przy ich wyborze kieruj się własnym doświadczeniem i instynktem, a nie tier listami w danym patchu czy najczęściej granymi postaciami na turniejach. Każda postać w dobrych rękach jest w stanie zdziałać cuda!

4. Oglądanie streamów „prosów”, turniejów – analizowanie gier prosów może pomóc nam polepszyć umiejętności oraz nauczyć oceniania sytuacji, które jest bardzo ważne na soloQ. Np. czasem warto odpuścić drake’a, by odpushować linię czy też ją spushować.

5. Kupuj pink wardy! Pink wardy mają nieograniczony czas trwania, dopóki nie zostaną zniszczone przez przeciwników. Czasem jednak zdarza się, że pinki „stoją” przez praktycznie całą grę. 5 pinków + zwykłe totemy = duża przewaga w wizji, a co za tym idzie możemy kontrolować położenie naszych przeciwników i niespodziewanie zaskoczyć. Drugim plusem pink wardów jest to, że wykrywają one enemy wardy znajdujące się w pobliżu. A czy posiadanie przewagi za 75 golda to dużo?

6. Opanowanie podczas gry – rage to jedna z najgorszych sytuacji, jakie mogą spotkać nas na Summoner’s Rift. Sprawia, że przestajemy skupiać się na grze, a co za tym idzie tracimy % szansy na jej wygranie. Dotyczy to też sytuacji, w których specjalnie „hejtujemy” przeciwników po to, żeby ich zdenerwować, jednak często wynik tego jest odwrotny, negatywnie wpływający na „plejsy”. Stań się nie tylko lepszym graczem, lecz też lepszym samym sobą!

7. Komunikuj się z drużyną! Wysłanie pingu o schodzącym na inną linię przeciwniku zajmuje ułamki sekundy, natomiast pozwala na przygotowanie się do ewentualnej walki czy udanie się do bazy. Jeżeli teammate nie jest pewien swojego buildu, a ty się na nim znasz – pomóż mu.

Nie rób afer o „ks'a”, ponieważ jest to gra drużynowa, a golda za asystę i tak dostaniesz. (liczy się globalny hajs!)

Nie strasz reportami za nietypowe picki, za popełnianie błędów. Jeżeli chcesz kogoś zreportować to warto uświadomić mu to w bardziej życzliwy i nieinwazyjny sposób, bo być może poprawi się na tyle, że nie będzie miał za co dostać tego reporta. Jeśli jednak psuje ci rozgrywkę, a chcesz tylko na niego krzyczeć, poinformuj o tym pod koniec gry, kiedy nie wpłynie to na wynik meczu.

8. Samopoczucie ma wpływ na grę! Jeżeli źle się czujesz lub jesteś zmęczony odpuść sobie rozgrywkę rankingową. Odpocznij lub zagraj normala, customa czy ARAMa, czyli coś co nie będzie miało wpływu na twoją rangę.*

* To samo tyczy się zdenerwowania, jeżeli niespodziewanie przegrałeś/aś grę lub po prostu jesteś nie w humorze, potrenuj na normalach, przeanalizuj swoje błędy w poprzednich grach, a dopiero kiedy „ochłoniesz” zagraj rankeda. Dzięki temu twój performance będzie zdecydowanie wyższy!

9. Ćwicz i jeszcze raz ćwicz! Nic tak bardzo nie wpływa na umiejętności gracza jak czas poświęcony na doszkalanie się. Regularna praktyka na pewno kiedyś przyniesie efekty i zadowalające wyniki.

Pamiętaj, że każdy pros musiał poświęcić tysiące godzin na stanie się tym, kim są teraz i jak grają. Każdy zaczynał od zera, dlatego nie poddawaj się i stawiaj sobie coraz to nowe cele!