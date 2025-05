League of Legends- jak częściej wygrywać?

Witajcie moi drodzy. Chciałbym przedstawić Wam kilka rad, które pomogą Wam w grze, a co za tym idzie zaprocentują w wynikach tych gier.Jest to tekst przeznaczony w większości dla osób z niższych dywizji.1. Informuj swoją drużynę- Od dłuższego czasu mamy do dyspozycji pingi, którymi możemy ostrzegać i informować swoich sojuszników o poczynaniach przeciwnika i naszych własnych zamiarach. Mimo tego spore grono osób nadal tego nie używa, a przecież informacje to rzecz kluczowa w meczu. Jeśli widzisz, że przeciwnik postawił w krzaku totem, to poinformuj o tym drużynę, bo być może twój leśnik będzie chciał niedługo zgankować linię, a z powodu warda, będzie to gank nieudany. Warto to robić zwłaszcza gdy widzimy, że jungler zmierza w kierunku naszej linii, wtedy informacja o wardzie staje się kluczowa, bo dzięki temu zajmie się on czymś innym lub zgankuje z innej strony.Podobnie rzecz ma się w przypadku gdy przeciwnik z naszej linii nagle zniknie. Jeśli jest taka sytuacja, to warto zawczasu spingować, że nie wiemy gdzie jest przeciwnik, a jeśli podejrzewamy, że zmierza w kierunku innej linii, to dodatkowo użyjmy pingu ostrzegającego pod nogami sojuszników, tak by na 100% go dostrzegli. W ten sposób możemy uratować ich przed śmiercią.2. Poruszanie postaci- wiele osób zastanawia się dlaczego w wyższych dywizjach gracze bez przerwy poruszają swoją postacią w sposób dość chaotyczny. Jest to pewna mała sztuczka psychologiczna, która ma oszukać przeciwnika i go zmylić. Dzięki takiemu kręceniu się w miejscu przeciwnik nie jest w stanie stwierdzić co zamierzasz zrobić oraz jeśli gra postacią z zdolnościami mierzonymi, to nie wie w którym kierunku strzelić by cię trafić.3. Wizja- Bynajmniej nie chodzi tu o postacie wspierające. Mimo długiego stażu gry, nadal są w niej osoby, których zdaniem stawianie wardów to zadanie tylko dla supporta i ich to nie dotyczy. Właśnie takie osoby najczęściej nie potrafią wyjść z żelaza/brązu.Wizja to jedna z największych broni w grze, dzięki której możemy zyskać sporo informacji, od położenia przeciwników, poprzez ich lvl i itemy a skończywszy na respawnie potworów w dżungli. Bardzo często spotyka się osoby, które odważnie przepychają linię bez zapewnionej wizji w pobliżu rzeki. Taki push zazwyczaj kończy się gankiem przeciwnego leśnika i przegraną walką 2vs1.Dzięki wizji możemy też łatwo ustawić zasadzkę na przeciwnika. Dlatego pamiętajcie, aby zapewniać wizję sobie i sojusznikom, ponieważ nie raz i nie dwa jeden głupi ward przesądził o wygranej i porażce.4. Wygrywa ten kto wykonuje cele, a nie ten kto ma więcej zabójstw- Temat rzeka o którym można by napisać niejedną pracę na studia. Jednak najważniejszym aspektem jest pogoń za obitym przeciwnikiem, gdy nie znamy położenia innych rywali. Trzeba zawsze przekalkulować sobie czy opłaca się gonić wroga z niskim poziomem zdrowia, czy wiemy gdzie jest przeciwny leśnik, czy dostaniemy za niego większą nagrodę w złocie? Czasem warto wrócić na linię i zwiększyć przewagę w farmie i złocie niż bezsensownie gonić za killem, który i tak nic nam nie da. A może lepiej pozwolić przeciwnikowi uciec i spokojnie zabić smoka lub zniszczyć wieżę?5. Bezczynność- często bywa, że gdy przepchniemy linię to stoimy bezczynnie i czekamy na kolejną falę minionów. A warto ten czas spożytkować w bardziej pożyteczny sposób, jak np. Postawienie wardów w dżungli przeciwnika, czy nawet przejście na inną linię by wspomóc sojusznika, który gorzej sobie radzi. Czasem warto nawet zniknąć z pola widzenia przeciwnika tylko po to by zastanawiał się gdzie jesteś i nie grał zbyt agresywnie, co pozwoli twoim sojusznikom odsapnąć.6. Counter pick- Wiele osób sądzi, że jeśli wybierze postać, która kontruje postać przeciwnika to z łatwością wygra linię. Niestety prawda często okazuje się bolesna, ponieważ nie jest w stanie dobrze ogarnąć wybranego bohatera. Dlatego lepiej wybierać postacie, któymi gra się wygodnie niż zmuszać się do gry postacią, której mechanik nie znamy. Gra będzie o wiele prostsza, a nawet milsza.7. Współpracuj- LoL to gra drużynowa i zawsze należy o tym pamiętać. Dlatego staraj się wspierać swoich sojuszników jak to możliwe, a podstawą tego jest brak obrażania. Naprawdę, jeśli ktoś gra słabo a my będziemy go jeszcze dobijać przypominając mu o tym, to wcale nie poleszymy ani jego ani swojej sytuacji. Zazwyczaj taka osoba obrażana zacznie się z nami kłócić zamiast skupiać na grze, lub zestresuje się pod wpływem ciężaru emocji i będzie grać jeszcze gorzej. Jeśli widzimy, że sojusznik robi coś źle to warto zwrócić mu na to uwagę spokojnie i ewentualnie doradzić.Nie wyszedł gank i twój leśnik zginął? Po prostu napisz, że było ok, tylko następnym razem niech wbije kilka sekund później, ot taki przykład. Bardzo motywująco działają też pochwały, naprawdę zwykłe gj potrafi podnieść na duchu i morale wzrastają niemiłosiernie szybko, co w późniejszej grze powinno się przełożyć na lepsze wyniki. Oczywiście nie unikniemy ludzi toksycznych czy trolli, ale takie już uroki gier sieciowych. W przypadku graczy toksycznych często zdarza się słynne pisanie w czacie globalnym "report mid, toxic". Niewarto tego robić chociażby niewiadomo jak źle zachowywał się gracz. Z tego powodu możemy zainicjować kłótnie, które pochłoną sojuszników, a ci zaczną mniej skupiać się na grze, a przy okazji dajemy do zrozumienia przeciwnikom, że nie jesteśmy zgraną drużyną. W przypadku graczy toksycznych najlepiej użyć opcji wyciszenia lub jeśli bardzo zleźli nam za skórę, to prośbę o raportowanie ich zostawić na sam koniec meczu, tak by nie przeszkadzało to nam w grze.