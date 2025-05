League of Legends ( Illaoi ) - poradnik

Witam wszystkich, w tym poradniku opiszę wam Illaoi, jest jedną z bohaterek w League of legends. Zapraszam do czytania, komentowania i oceniania.

Illaoi jest jednym z bohaterów z górnej półki. Gramy nią przeważnie na górnej alei, charakteryzuje się tym, że w przeciągu kilku sekund potrafi zadać ogromne obrażenia. Jej umiejętności są związane głównie z mackami, które pozostawia na mapie. Granie na nią jest bardzo uciążliwe, a ganki na nią bez dobrej kontroli tłumu są praktycznie samobójcze. Jej jedyną wadą jest mała mobilność, więc warto grać na nią postaciami strzelającymi z daleka oraz starać się nie wejść w zasięg jej macek.

Umiejętności

Bierna Prorok Starszego Boga - co pewien czas Illaoi tworzy macki w losowym miejscu obok siebie, które zadają obrażenia wrogom w swoim zasięgu.

Q Uderzenie Macką - Uderza macką przed siebie zadając obrażenia wszystkim wrogom w linii.

Bierna - Zwiększa obrażenia macek, a trafienie wroga za jej pośrednictwem przywraca trochę zdrowia bohaterce.

W Sroga lekcja - Następny atak podstawowy zyska premię do zasięgu ataku i zada obrażenia zależne od maksymalnego zdrowia bohatera.

E Próba ducha - Illaoi wyciąga duszę z wrogiego bohatera oraz przyciąga ją do siebie. Przez następne kilka sekund część obrażeń zadanych jego duszy zostaje przekazanych mu. Jeśli bohater oddali się za daleko, zostanie nałożona na niego klątwa Klątwa spowolni go na pewien czas, a obok niego pojawiać się będą macki, które będą go atakować.

R Skok wiary - Illaoi uderza w ziemię zadając obrażenia, oraz przywołuje jedną mackę za każdego wrogiego bohatera w pobliżu. W tym czasie sroga lekcja zyska 50 % skrócenia odnowienia.

Kolejność maksowania umiejętności

Q > E > R > W









Runy

Kleptomacja idealnie działa z naszą umiejętnością próba ducha, co zapewni nam dodatkowe złoto i przedmioty. Magiczne buty zapewnią nam darmowe buty po 10 minutach, a dostawa ciastek pozwoli nam dłużej pozostać na linii bez potrzeby teleportacji. Krwiożerczy łowca wyleczy nas o procent zadanych obrażeń dzięki umiejętnością. Kolekcja oczu da nam trochę dodatkowego ataku, po dokonaniu zabójstwa lub asysty.













Przedmioty

Oto zestaw najlepszych przedmiotów dla tej bohaterki.









Czary przywoływacza

Do wyboru mamy dwa zestawy czarów. Jeśli chcemy grać agresywnie bierzemy błysk i podpalenie, jeśli zależy nam bardziej na minionach to błysk i teleportacje.







Wskazówki/Porady

- Prorok starszego boga przyzywa tylko jedną mackę w danym miejscu, stań tam gdzie chcesz aby pojawiła się macka.

- Używaj próby ducha obok macki, wtedy zadasz maksimum obrażeń.

- Skok wiary to potężna umiejętność, staraj się używać jej mądrze.

- Używanie srogiej lekcji aktywuje automatycznie macki, staraj się używać jej obok nich.









Dzięki za przeczytanie artykułu, powiedzenia na Summoners Rift przywoływacze! Wypatrujcie kolejnego wpisu!