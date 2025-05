League of Legends- Darius poradnik

Witajcie w poradniku do Dariusa , postaram się przybliżyć wam jego mechanikę oraz rolę w grze.

Darius jest przypisany do klasy molocha , czyli wyróżnia się ogromną wytrzymałością i brutalną siłą a jego największą wadą jest nieruchliwość.

Jest on także typowym ,,lane bully" ,czyli jest strasznie silny we wczesnej fazie gry i raczej nie checie stanąć na jego drodze.

Przejdźmy do umiejętności Dowódcy Noxus:

Pasyw-Każdy atak dariusa nakłada ładunek krawenia,efekt ten kumuluje się do pięciu razy.Przeciwnik,który otrzymał 5 ładunków krawienia sprawia ,że Darius wpada w szał bitewny zwiększając na chwilę swoje podstawowe obrażenia a jego ataki nakładają 5 ładunków krwawienia.Dzięki tej umiejętności Darius wygrywa prawie każdą mądrą wymianę z wrogiem.

Q-Darius zamachuje się toporem i rani każdego wroga w zasięgu koła.Warto wspomnieć ,że wróg trafiony rękojeścią otrzymuje połowe obrażeń a każdy trafiony ostrzem leczy dariusa za 12% jego maksymalnego zdrowia (max 36%).Świetna umiejętność do nękania wroga na lini,daje też przyzwoitą regenerację zdrowia dzięki czemu Chluba Noxus może dłużej walczyć na polu bitwy.

W-Następny podstawowy atak zada dodatkowe obrażenia i spowolni cel.Ważne jest by używać tej umiejetnosci razem z auto atakiem tak by zresetować animację i w krótszym czasie zadać sporą ilość obrażeń.

E-Biernie Darius otrzymuję dodatkową penetrację pancerza.Po użyciu przyciąga każdego trafionego wroga w obrębie małego stożka i spowalnia go.Bardzo ważna umiejętność Dariusa ,bez której byłby prawie bezużyteczny z powodu jego nikłej mobilności.

R-Słynna Noxiańska Gilotyna Dariusa to umiejętność,która zmiażdzy nawet największego twardziela.Darius doskakuje do wrogiego bohatera i tnie go toporem zadając nieuchronne obrażenia(czyli omijając cały pancerz wroga).Za każdy ładunek krwawienia zadaje dodatkowe 20% obrażeń.Jeżeli zabije wroga umiejętność się resetuję i można jej użyć jeszcze raz przez parenaście sekund a darius aktywuje umiejętność pasywną.

Specjalizacje:

http://imageshack.com/a/img924/6462/ft9j5j.png

Przedmioty:

http://imageshack.com/a/img922/7424/BynsFQ.png

Runki:

Znaki-9x obrażenia fizyczne.

Pieczęcie-9x pancerz , mozna dodać pare runek na zdrowie

Glify-9x odporność na magie , standard

Esencje-3x zdrowie lub obrażenia fizyczne , kwestia gustu

Jak grać Dariusem w aleji:

W wczesnej fazie gry wykorzystaj przewagę postaci.Darius jest postacią która powinna w czystej teori wygrać prawie każdą linie.Obijaj i nękaj przeciwnika z Q i W, nakładaj ładunki krawawienia a gdy nadaży się okazja do zabójstwa przyciągnij ofiarę z E i wykończ z R.

W środkowej fazie gry:

Darius już nieco traci na sile,łatwo go bowiem trzymać na dystans.W tej fazie powinienieś zacząć grupować się z zespołem i szukać okazji do ataków na wroga w najlepszym momencie.Jeżeli uda ci się aktywować pasyw wprowadzisz ogromne zamieszanie w walce i z łatwością zmiażczysz wrogów Noxus.

Późna faza rozgrywki:

Uważaj na zasadzki,jeżeli otrzymasz sporo ilości efektów kontroli tłumu(ogłuszenia,prowokacje) to łatwo możesz zostać zatrzymany i zabity.W walkach drużynowych skupiaj się na aktywowaniu umiejętności biernej i odciągnięciu zabójców wroga od twojej tylnej lini.Z łatwością możesz zabijać bardzo wytrzymałych bohaterów, dzięki swojej umiejętności specjalnej więc oni nie stanowią wiekszego problemu.Strzelcy wroga i mobilni zabójcy są dla ciebie problemem musisz przyciągnąć ich z umiejętności E a potem wykończyć bez litości.Gdy nie trafisz przyciągniecią lepiej wycofajcie się z walki i zaczekajcie do kontrataku.

Dziekuje za uwagę i mam nadzieję od dzisiaj już wiecie jak siać spsustoszenia w szeragach wroga dzięki Potędze Noxus-Dariusowi.Dziękuje za każdy miły komentarz.Pytania proszę zadawać w komentarzach, na wszystkie postaram się odpowiedzieć ;).Powodzenia na Polach Sprawiedliwości!