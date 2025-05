League of Legends - Ultra Rapid Fire

„Ultra Rapid Fire to przyszłość League of Legends, a przyszłość właśnie nadeszła. "

- tak o URF'ie wypowiadał się staff League Of Legends.



URF to tryb gry, w którym liczy się tylko i wyłącznie zabawa! Porażka zapisana jest jako "2gie miejsce", więc nikt nie przegrywa!

Zmiany w porównaniu do normalnych rozgrywek:

*Każdy bohater rozpoczyna grę ze zmniejszonym o 80% czasem odnowienia na umiejętności, użytkowe funkcje przedmiotów i czary przywoływacza.

*Mana, jak i koszty energii zostały usunięte.

*By strzelcy mogli dotrzymać kroku w zadawaniu ogromnych obrażeń, podwojono bonus prędkości ataku wszystkich bohaterom walczącym z dystansu.

Tryb URF dostępny jest od 23.09 do 26.09.

Tym razem URF dostał dwie nowe litery. ARURF, czyli Ultra Rapid Fire (Wszyscy losowo). Oznacza to, że mamy możliwość zagrania ARAM'a na Summoner's Rift.

Możemy re-rollować postacie (podobnie jak na ARAM'ie).

Na grach w tym trybie możemy zdobywać punkty maestrii oraz klucze za zwycięstwa i skrzynki z łupami za otrzymywane przez nas (albo przez członków naszej grupy) oceny S-, S i S+.



Kto by nie chciał skillować co mniej niż sekundę? Albo praktycznie w ogóle nie schodzić z linii, dzięki brakowi many i możliwości teleportowania się co 60 sekund? Myślę, że każdy. Dlatego polecam ten tryb dla chociażby rozluźnienia się po stresujących rozgrywkach rankingowych albo po to, by podszkolić się np. we flashowaniu przez ściany!







URF, czyli Ultra Rapid Fire to tryb gry, który cieszy się największym zainteresowaniem wśród graczy League Of Legends. Pojawia się on kilka razy do roku, ale czym dokładnie jest?