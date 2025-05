League of Legends - typowanie Mistrzostw.

43 osoby

- sezon 8. Tak jak co roku, League of Legends organizuje Mistrzostwa, w którym wezmą udział najlepsze drużyny. Co będą mieli z tego zwykli gracze?Dnia siódmego października 2018 roku, będziemy mieli okazję ponownie wejść na stronę League of Legends, w celu wytypowania naszych faworytów w Mistrzostwach League of Legends. Gracze muszą wykazać się wiedzą o drużynach występujących w tym wydarzeniu, znać ich mocne i słabe strony oraz wykazać się niezwykłą umiejętnością. Same typowanie jest podzielone na dwa etapy, co dodatkowo utrudnia wskazanie samych dobrych odpowiedzi, są to:- rozpoczyna się siódmego października.rozpoczyna się siedemnastego październikaJuż od kilku dni, w League of Legends pojawiły się misje, które dotyczą tego niezwykłego wydarzenia jakim są Mistrzostwa League of Legends. Możemy dzięki nim zdobyć tokeny Mistrzostw, które można wymienić w Wasztacie Hextech na rozmaite nagrody.Za wzięcie udziału w typowaniu mistrzostw dostaniecie również ikonę, która widnieje po lewej stronie zdjęcia.Ikonę po prawej stronie dostaną gracze, którzy zdobędą 34 punkty podczas typowania.Riot Games postanowiło nagrodzić również graczy, którzy wykażą się niesamowicie dużą ilością szczęścia lub umiejętnościami w typowaniu. Otrzymają oni, aż pięć super skórek, patrząc na zdjęcie od lewej strony są to:Czy nagroda nie jest zachęcająca? Niestety, musicie być przygotowani na to, że nie uda wam się dotrzeć nawet do fazy pucharowej, ponieważ w poprzednim roku, sytuacja wyglądała dość specyficznie.Fazę grupową ze stuprocentowym wynikiem ukończyły jedynie, spośród wszystkich, którzy wzięli udział w typowaniu. Jest to naprawdę mały odsetek graczy w stosunku do milionów, którzy obstawili zupełnie inaczej.W fazie pucharowejosoby odpadły bardzo szybko i jedyniegracz mógł się pochwalić bezbłędnym typowaniem wyników. Niestety on również poległ, gdypokonałoPodsumowując w poprzednim roku,nie udało się wytypować wyników ze stuprocentową dokładnością, a więc nikt nie mógł się pochwalić zdobyciem głównej nagrody Mistrzostw 2017.Dodatkowo musicie też wiedzieć, że okołoosób w ogólnie nie zdobyły, ani jednego punktu, czyli nie wytypowały poprawnie żadnego wyniku.