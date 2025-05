League of Legends - streszczenie, recenzja gry

Gra league of legends potocznie zwana "LoL" producenta Riot Games obchodzić będzie tego roku w październiku swoje dziesięciolecie. Należy do gier strategicznych, mulitplayer, platformowa. Są w związku z tą grą zawody drużynowe.

Cel



Celem gry jest w darcie się bazy wroga i zniszczenie ważnego kryształu Nexus, ale to nie jest proste, ponieważ także wy musicie bronić swojego magicznego kryształu. Drużna toczy walki o przetrwanie, a rozgrywka kończy się, gdy jeden z Nexusów zostanie zniszczony.







Tryby gry



Można wybrać tryb gry na jakim mamy zamiar rozpocząć swoją nową przygodę. Czy to na Summoner's rift - największej mapie, gdzie walki są różnorodne, czy to od niewielkich starć w alei po wielkie i czasem długie walki drużynowe

lub Howling Abyss na tak zwanym Murder Bridge (ang. moście śmierci) Przywoływacze grają na jednej alei bez żadnych neutralnych miejsc. Oczywiście występują inne mapy, lecz są one tymczasowe. Występują jedynie na konkretnym wydarzeniu.



Rozgrywka

Rozgrywka gry jest urozmaicona. Za każdym razem trzeba odebrać inną strategię, dobrą do danej sytuacji (nie zależnie od tego czy gracie tą samą postacią od kilku dni trzeba patrzeć na ruchy przeciwnika inaczej. Przedmioty, które możecie zakupywać w trakcie rozgrywki mogą pomóc lub zaszkodzić wam. Należy więc wybierać odpowiednie dla bohatera jak i sytuacji.



Postacie i ich świat



Lol jest nie tylko grą, gdzie gra się postaciami i pozbawia się życia przeciwników. Każda postać ma swoją historię, która jest czasem połączona z innymi. Czyni to rozgrywkę bardziej urozmaiconą dla osób, które angażują się o wiele bardziej niż inni. Dzięki historiom można głębiej poznać danego bohatera; Czemu się tak zachowuje? Co mu się stało? Czy kogoś kocha? Dlaczego pragnie zemsty i płonie wręcz nienawiścią? Ich historie tworzą mapę ich świata. Występuje ciągła bitwa pomiędzy ludami z różnych regionów Runettery. Ale czy zapanuje pokój w ich świecie?



Gra nie dla każdego?





Nie ukrywajmy, że ta gra jest dla osób, które mają zdolności strategiczne i są opanowane. League of Legends wywołuje wiele emocji wśród graczy, przez co szybko się denerwują oraz utrudnia to rozgrywkę innym. Często zdarza się, że osoby, które są zirytowane obrażają, stosują wulgarne słownictwo oraz utrudniają sojusznikom grę poprzez pomaganie drużynie przeciwnej przez tzw. "Free kill" lub opuszcza rozgrywkę ("AFK") Należy w takim wypadku po skończonej grze zgłosić takiego Przywoływacza za odpowiednią przyczyn

Osobista opinia



League of Legends jest grą, która potrafi pociągnąć za sobą wiele osób, dzięki nienagannej grafice jak i sposobie rozgrywki. Ciągła aktualizacja bohaterów, gry, wydarzeń wspomaga starych odbiorców a także zwraca uwagę nowym. Niespotykane jak i ciekawe historie bohaterów podkreślają jak wiele pracy muszą poświęcić pracownicy Riot Games do stworzenia dzieła jakim jest League of Legends.