League of Legends - Sett poradnik

W tym artykule przedstawię wam poradnik to potężnego i niepokonanego w nielegalnych walkach Setta.

Sett to bohater stworzony na topa, lecz gracze znaleźli jego zastosowanie także na supporcie, lecz nie radziłbym nim tam grać, zresztą nigdy nie miałem okazji Settem tam zagrać, ponieważ nie ciekawi mnie on na tamtej linii i uważam, że nie poradzi sobie tam za dobrze.Gracze budują różne buildy do Setta, lecz po wielu grach zagranych tym bohaterem pokaże wam zestaw przedmiotów najlepszy według mnie i jednego gracza z wysokiej dywizji, czyli chellengera.Pierwszym itemem, będzie "Ostrze zniszczonego króla", lecz jeśli przeciwnik nie ma dużej ilości życia, czy ktoś z przeciwnej drużyny lub też gdy nie mamy zbyt dużej przewagi nad przeciwnikiem możemy od razu kupić drugi przedmiot z przedstawionych.Wspominany drugi przedmiot toTrzeci z najważniejszych itemów toPozostałe przedmioty zależne, są jedynie od twojego stylu gry lub sytuacji w meczu także to zależy od ciebie co kupisz, lecz standardowymi przedmiotami, sąlubzależne od przeciwników,kupujemy wtedy gdy przeciwnik i przeciwna drużyna składa się z bohaterów polegających na obrażeniach od ataku, leczwtedy gdy przeciwna drużyna ma umiejętności które nakładają na nas różne efekty np. ogłuszenie, spowolnienie, podrzucenie itp.Kolejnym przedmiotem jestI na koniec należy kupićgdy przeciwnicy składają się z bohaterów polegających na obrażeniach od ataku lub gdy mają bardzo duży wszechwampiryzm, ponieważ ten item można zastąpić wieloma innymi, ale gdy przeciwnicy zadają większość obrażeń magicznych należy kupićNajlepiej działającymi i najpopularniejszymi runami, są teMożna zamienićna, leczlepsze jest jedynie w wczesnej fazie gry i w walce 1v1 dlatego moim zdaniem lepsze runy są ze, ponieważ Sett dobrze sobie radzi we wczesnej fazie gry jak i we późnej, nie jak w przypadku. Zależy to jednak jedynie od twojego stylu gry.Już po przedstawieniu podstawowych przedmiotów i run możemy przejść do rozgrywki Settem. Sett to bardzo silna postać we wczesnej fazie gry dlatego zaczynamy z umiejętnością "E" i gramy bardzo agresywnie, poddajemy przeciwnika pod presję. Stale go osłabiamy i nie dajemy mu farmić, a my nie skupiamy się za bardzo na farmie, ale przy każdej okazji farmimy i tak gramy do około 15 minuty. Podczas takiej gry powinniśmy mieć przewagę nad przeciwnikiem przez co możemy pomóc drużynie roamując. Sett gorzej radzi sobie w późnej fazie gry, ale nadal dobrze, lecz powinniśmy jak najszybciej kierować się do wygranej. Moim zdaniem pierwszy herold powinien być nasz, dlatego pomagamy i pingujemy swojemu sojusznikowi z dżungli, aby zabić i zdobyć oko herolda, następnie pushujemy. Umiejętności które maksujemy jako pierwsze to "Q" nastęnie "W". W późnej fazie gry staramy się używać "R" na przeciwnego strzelca, wtedy zazwyczaj wygrywana jest walka drużynowa przez co możemy wygrać grę.Z mojej strony to tyle mam nadzieję, że pomogłem, ponieważ Sett to jeden z moich mainów, Dzięki!Extro_150