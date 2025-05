League of Legends - Presezon, Nowe runy i Niebieska Esencja

Zacznijmy od Preszonu.

Presezon ,to zakończenie sezonu ,ale również możliwość do uzyskanie wyższej dywizji w następnym sezonie. Presezon zaczyna się po zakończeniu sezonu (czyli sezon się kończy 8 listopada 2017 ,a presezon się zaczyna 9 listopada 2017). Możemy również osiągnąć wyższą dywizję w następnym sezonie. O co chodzi ,że możemy dostać wyższą dywizje w następnym sezonie? Wyższą dywizję w następnym sezonie możemy dostać poprzez granie gier rankingowych w presezonie. Jeśli mieliśmy golda przed rozpoczęciem presezonu ,to jeśli spadniemy do srebra I czy V poprzez przegrywanie gier rankingowych w presezonie dostaniemy nagrody za dywizje ,którą mieliśmy przed zakończeniem sezonu. Jeśli mieliśmy golda a dostaniemy sie do platyny w presezonie. To dostaniemy wyższą dywizję na start po otwarciu sezonu 8.



Przejdźmy do nowych run.

Nowe runy specjalizują się w 5 głownych ścieżkach:

- Inspiracja: Ponadczasowy ,

- Czarnoksięstwo: Kataklizm ,

- Precyzja: Ideał ,

- Dominacja: Kat ,

- Determinacja: Kolos .

Mamy do wyboru stworzyć własne runy (2 lub więcej ,jeśli zakupiliście sobie strony run). Jest możliwość tworzenia run podczas wyboru bohaterów. Jeśli sami tworzymy runy ,to możemy sobie wybrać dowolne ścieżki ,np. : Dominacja z Inspiracją, Czarnoksięstwo z Dominacją, itd. Nowe runy dodają specjalne dodatki ,czyli m.in. runy kluczowe w czarnoksięstwie daje nam "Ezoretyczną kometę" ,która co drugie użycie umiejętności atakuje przeciwniką ezoretyczną kometą.



Przechodzimy do ostatniego wątku tematu ,czyli Niebieska Esencja

Niebieska Esencja (NE) ,to zmienienie Punktów Zasługi (PZ) na NE i połączenie jej z niebieską esencja z warsztatu Hextech.

Jeśli zakupiliśmy "stare runy" 3 kręgu przed zapowiedzią NE ,to zwracali nam koszt tych run. Teraz NE możemy dostać jedynie poprzez osiągnięcie następnego poziomu w LoL'u ,gdzie wypada nam skrzynia bohaterów ,których możemy rozmienić na NE ,albo zakupić w warsztacie hextech po taniości (jeśli nam wypadną).



Zmiany z Presezonem, runami i NE zostały wprowadzone w patchu 7.22