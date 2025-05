League of Legends - Poradnik Maestrii

Top





10-15 Zabójstw

Mid

220-300 Farmy

0-2 Śmierci

10-15 Zabójstw

Adc

250-350 Farmy

0-2 Śmierci

10-15 Zabójstw

Support

40-50 Farmy

0-2 Śmierci

20+ Asyst



Jungler

160-200 Farmy

0-2 Śmierci

10-15 Zabójstw

Zdażają się oczywiście wyjątki od tej reguły,ale to są takie optymalne statystyki,które powinny wam dać upragnioną ocenę!

Mam nadzieję,że artykuł okazał się pomocny :)



Na pewno wielu z was zastanawiało się jak działają poziomy maestrii w League of Legends,ja postaram się wam to przedstawić w jak najprostszy sposób. Zanim zdecydujecie się na poświęcenie chwili żeby przeczytać moje wypociny chciałbym wam powiedzieć,że Riot Games nigdy nie przedstawiło wymogów na daną ocenę od,której bardzo zależy nasza maestria,jednak podróżując po odmentach internetu wykryłem pewną zależność. Jeżeli sam wstęp nie zniechęcił cię do przeczytania tego tekstu to witam cię serdecznie i liczę,że moje porady pomogą ci w grze. Maestria bohaterów dla wielu graczy jest wyznacznikiem skilla,dużo defensywniej grają na gracza z 7 poziomem maestrii,a o wiele ofensywniej na "laika". Nasz poziom mówi też nam dużo o naszych umiejętnościach na danym Championie. Level naszej maestrii zależy od ocen otrzymywanych podczas gry i właśnie tym się dziś zajmiemy. Najwyższa ocena (Im wyższa tym więcej punktów do maestrii) możliwa do otrzymania to "S+",a najniższa to "D-" . W samej grze mamy 5 pozycji,a są to: Top,Mid,Adc,Support i Jungler. W zależności od naszej roli wymagane są inne statystyki aby otrzymać jak najwyższą ocenę. Początkowo wbijanie poziomu bohatera nie jest trudne,a od poziomu czwartego pojawia nam się możliwość klikania klawiszy "crtl+6",wtedy pojawia nam się nasza maestia nad głową. Problemu zaczynają się w momencie kiedy próbujemy zdobyć 6 lub 7 lvl maestrii. Aby otrzymać tokeny,z których robimy maestrie poziomu 6 musimy otrzymać ocenę "S-" lub wyższą,kiedy zdobędziemy dwa tokeny potrzebne jest nam 500 niebieskiej esencji,trwały bohater lub odłamek bohatera,na którym chcemy zrobić daną maestrię. Na poziom 7 potrzebujemy trzech tokenów za ocenę "S" lub wyższą,później należy wykorzystać 600 niebieskiej esencji,trwałego bohatera lub odłamek bohatera,na którym chcemy zrobić najwyższy możliwy poziom w grze. Teraz zajmiemy się wymogami na ocenę w okolicach "S"