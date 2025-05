League of Legends - Ornn poradnik

W tym artykule przedstawię wam jednego z pradawnych bogów, brata Volibeara, czyli Ornna.

Zdecydowanie jest to bohater toplaner, lecz niektórzy grają nim na środku lub wsparciu. Ja jednak radziłbym grać nim na górnej alei, dlatego też w tym artykule przedstawię go jako postać na topa.Do Ornna jest bardzo dużo zestawów przedmiotów ze względu iż jest to tank, więc dużo zależy to od drużyny przeciwnej lub czyjegoś stylu gry. Najpopularniejszym i najlepszym buildem aktualnie jest taki, że jako pierwszy przedmiot kupujemyJako drugi item kupujemy, moim zdaniem bardzo silny przedmiot w długich walkach tak jak w przypadku pierwszego przedmiotuJako trzeci najważniejszy przedmiot tokupuje się ją praktycznie w każdym meczu, no chyba że będą wyjątki takie jak: przeciwna drużyna nie ma nikogo z wszechwampiryzmem i jeśli przeciwna drużyna składa się z samych magów, wtedy nie kupujemy.To były trzy najważniejsze przedmioty teraz pokażę standardowe itemy jakie kupimy w późnej fazie gry, lecz można te przedmioty zmieniać ze względu takiego, że zależy to od ciebie i twojego stylu gry co kupisz oraz składu drużyny przeciwnejPrzedmiotem tym będąw przypadku drużyny przeciwnej składającej się z bohaterów polegających na obrażeniach od atakuLubw sytuacji gdzie wrogowie mają wiele umiejętności nakładających na nas różne efekty takie jak: ogłuszenie, spowolnienie, podrzucenie itp.Ostatnim przedmiotem jaki kupimy to tak naprawdę każda inna ZBROJA w zależności od przeciwników, nie chce mi się rozpisywać za dużo dlatego tylko dam obrazy i nazwy przykładowych zbrójTo tyle z możliwych przedmiotów do Ornna na koniecMożemy też zrobić mniej popularnego i tak zwanego niebieskiego Ornna z buildem wyglądjacym tak---(po 400 stackach)--->(ulepsza się automatycznie po uzbieraniu stacków)------->------->I na koniecDo obydwóch buildów należy użyć tych runJuż po poznaniu podstawowych przedmiotów i run do Ornna wreszcie możemy przejść do rozgrywki. Umiejętność z jaką rozpoczynamy mecz topo czym ulepszamyi je maksujemy jako pierwsze. Natomiast druga moc, którą będziemy maksować to. Ornn ze względu na swoją umiejętność pasywną może naprawdę wiele zdziałać. We wczesnej fazie gry raczej nie damy rady nikogo zabić także czekamy, aż uzbieramy trochę monet, a następnie pod wierzą kupujemy przedmiot (przy wierzy lub w krzakach by było bezpiecznie, i wtedy gdy mamy przewagę możemy zacząć walczyć z przeciwnikiem). Ornnem nie gramy zbyt agresywnie, ponieważ dopiero po poznaniu tej postaci i kombinacji np.. Bardzo trudne combo, ale z czasem grania Ornnem wyczujemy czas i będziemy robić takiego combo co mecz. Ornnem staramy się grać defensywnie i w czasie potrzeby pomagać sojusznikom z dżungli, czy mida. W późnej fazie gry używamy umiejętnoścido podrzucenia jak największej ilości graczy, przyjmujemy główne obrażenia oraz staramy się jak najwięcej podrzucać przeciwników z combolub osłabiać wrogów z(po trafieniu zlub też). Z mojej strony to tyle, więc dziękuje za przeczytanie artykułu oraz życzę miłego dnia, Dzięki!Extro_150