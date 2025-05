League of Legends - Nowy Bohater ZOE

Zacznijmy od umiejętności, potem Skin i porady jak grać (Klasyka)

UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA: WIĘCEJ ISKIEREK!

"Po rzuceniu zaklęcia następny podstawowy atak Zoe zada dodatkowe obrażenia magiczne."

Jest to klasyczna umiejętność bierna lecz ma ogromne znaczenie jeśli chodzi o dobijanie przeciwników może zrobić niezłe combo jeśli chodzi o czar i pasywkę.



Q: GWIEZDNA PIŁECZKA

"Zoe wystrzeliwuje gwiazdę, która zadaje obrażenia magiczne na niewielkim obszarze i nakłada jej umiejętność bierną. Zoe może ponownie aktywować tę umiejętność, gdy gwiazda jest w locie, by przekierować ją w inne miejsce blisko siebie. Obrażenia zależne są od odległości przebytej przez gwiazdę w linii prostej."

Jeśłi chcemy denerwować przeciwnika atakami z większej odległości oraz dobijać bohaterów to radzę Wam "maksować" tę umiejętność.



W: ZŁODZIEJKA CZARÓW

"Wrogowie używający Czarów Przywoływacza i przedmiotów upuszczają odłamki zaklęć, które utrzymują się na ziemi przez długi czas. Niektóre stwory zabite przez Zoe również upuszczą odłamek zaklęcia. Zebranie odłamka zaklęcia daje jedno użycie danego czaru lub przedmiotu.



E: SENNA BAŃKA KŁOPOTÓW



R: SKOK PRZEZ PORTAL



Skórki

Porady dotyczące rozgrywki.

Gwiezdna Piłeczka zadaje więcej obrażeń im dalej poleci. Rzuć ją prosto w swój cel, by lekko drasnąć wroga. Jeśli nie trafisz, będziesz mieć możliwość przekierowania jej. Rzuć ją dalej (często za siebie), by zadać znaczne, ale mniej niezawodne, obrażenia.



v-v-v-v-v Ponad 40 zaklęć i przedmiotów z użyciem może wypaść przez bierny efekt Złodziejki Czarów. Jeżeli zobaczysz potężny czar leżący na obrzeżach walki, użyj Skoku przez Portal, by go dosięgnąć i zebrać, a następnie bezpiecznie powrócić do swojej tylnej formacji.



v-v-v-v-v Dobrzy gracze Zoe spędzą dużo czasu, ćwicząc kombinacje ze Skokiem przez Portal. Spróbuj używać portali przy ścianach i celuj nad nimi, by zyskać dodatkowy zasięg rzucenia Bańki Kłopotów oraz zostań mistrzem szybkiego nękania wrogów za pomocą Skoku przez Portal dzięki zwiększeniu zasięgu podstawowych ataków.

Po użyciu jakiegokolwiek Czaru Przywoływacza, Zoe chwilowo dostaje dodatkową prędkość ruchu i rzuca pociskami w najbliższego wroga (priorytetowo traktuje najbliższego wroga). Każdy pocisk może aktywować jej umiejętność bierną."Dobra umiejętność jeśli chcemy zagrać topa albo mida aby dobić wroga z wielką łatwością można złapać praktycznie każdy czar, wyobraźcie sobie podwójne podpalenie albo podwójny błysk czyż to nie piękne ?"Zoe rzuca piłkę, która wybucha, zadając magiczne obrażenia pierwszemu trafionemu wrogowi i czyniąc go. Po paru sekundachwrogowie chwilowo zasypiają i otrzymują dodatkowe obrażenia od kolejnego zaklęcia lub ataku. Kiedy wróg uśnie, czas odnowienia tej umiejętności zostaje skrócony.Jeżelispudłuje, pozostaje na ziemi jako pułapka. Zyskuje dodatkowy zasięg, jeżeli zostanie rzucona przez ścianę."Ta umiejętność nadaje się do klasyfikacji Zoe jako Support, stunuje, a raczej usypia (gra kołysanke przed śmiercią) zadaje małe obrażenia ale lepsze to niż nic."Chwilowo przenieś się w wybrane miejsce, a potem wróć. Podczas przenoszenia się możesz normalnie atakować i używać umiejętności, jak i widzieć przez ściany. Jednakże nie możesz się poruszać."Jak dla mnie bezużyteczna umijętność bo po użyciu jej praktycznie się od razu cofamy gdzie byliśmy, lecz jest jej plus, można używać czarów nie wiadomo kiedy i gdzie zarzuci jakąś umiejętnością np przez ściane możemy przejść, dobić smoka lub barona nie wiadomo z skąd pojawia się i znikaZoe posiada 1 skórkę bez barw ani żadnych dodatków. Według mnie jest to cacuszko jeśli chodzi o design to jest 11/10Dziękuje za Uwagę i do następnego.