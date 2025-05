League of Legends - Najgorsze splasharty #1

Ten artykuł jest pierwszą częścią mojej serii o najgorszych splashartach z gry League of Legends. W każdym zestawieniu będę umieszczał pięć najbrzydszych i najdziwniejszych portretów postaci które nie powinny mieć racji bytu. Pod uwagę będę brał zarówno nową zawartość jak i starą. Mam nadzieję, że przyjmiecie moje teksty cieplutko.Zapraszam do czytania.. Zaczynamy od klasycznego portretu. Pochodzi on z rokuNajbardziej rzucającą się w oczy cechą jest zupełny brak proporcji ciała bohaterki. Ręce wyglądają bardzo nienaturalnie; są zbyt krótkie i pozbawione mięśni w ramionach. Wszystkie palce są równej długości a nogi wychodzą z klatki piersiowej postaci. Najgorsza jest jednak prawa noga. Wygląda jakby była złamana. Ohydztwo.. Teraz na celowniku -. Jest to jedna z najstarszych postaci, bo pochodząca aż z roku. Po ujrzeniu jej niesymetrycznych rąk nie mogę powstrzymać się od stwierdzenia, że wolałbym uniknąć siłowania z tą bohaterką. Kolory skóry zmieniają się w zależności od części ciała. Najbardziej rozbawiające są jednak powiewające na wietrze włosy skryte pod kapturem, podczas gdy nawet peleryna bohaterki pozostaje w kompletnym bezruchu.. Podium otwieraz roku. Na pierwszy rzut oka nie ma się do czego przyczepić. Wystarczy jednak nieco się przyjrzeć. Opuszki palców u jego prawej dłoni wyglądają na nieudolnie wycięte. Lewa ręka jest krzywa w łokciu, a wygląd jego kręgosłupa sugeruje skoliozę. Amumu jest mumią i może być zdeformowany, ale błędy poprawiono na najnowszym portrecie, więc po prostu artysta się nie popisał.. Klasyczny portret, ponownie rok. Jak widać, bohaterka nie zawsze była słodką, niewinną dziewczynką. Tutaj wygląda jak bestia z koszmarów. Olbrzymia, kwadratowa głowa z jednym okiem większym od drugiego, tu i ówdzie rozmazany teren mający prawdopodobnie symulować ruch, przesadnie cienki tułów i śmieszne płomienie w tle - scena prawie jak z filmu akcji. Ale tylko prawie.. Dotarliśmy do miejsca pierwszego., rok. Włosy przywodzą na myśl fryzurę Marge z serialu The Simpsons albo po prostu wielki kołtun. Krzywy kręgosłup z wystającymi żebrami i znowu napakowane na siłowni ręce. Połamane nogi i przerażająca twarz. Mam wątpliwości, czy patrzę na kobietę, czy mężczyznę. Gwiezdne Dziecko zdecydowanie zasługuje na wygraną, ale nie ma w niej żadnego pozytywnego wydźwięku.Autor: Wezuwiusz