League of Legends - Kha ' Zix Poradnik

Witajcie w poradniku do Kha zixa , postaram się przybliżyć wam mocne jak i słabe strone tej że o to postaci , zadanie w teamfightach oraz jak zachowywać się na linii w przypadku grania na topie , kontry , build itp.Kha zix jest grany głównie na jungli lecz ogarnięty daje rade również na topie. Przejdzmy do umiejętności ( w prostym języku )Pasywka:1 auto attack uderzony w przeciwnika od momentu kiedy byliśmy dla niego niewidoczni bijemy więcej oraz spowalniamy cel.Q:Uderzenie w cel. Kiedy wokół celu nie ma jednostek z jego druzyny ( miniony , wieże , sojusznicy ) bijemy wiecejW:Wystrzeliwujemy pocisk bijący obrażenia Aoe . Jeżeli wybucha obok nas zwraca nam HPE:Skok bijący obrażenia Aoe.R:Chwilowa niewidzialność (2 użycia). Daje nam 3 ulepszenie umiejętności na lvlach 6,11,16. Q- Wieksze obrażenia. W-Wystrzeliwuje 3 pociski zamiast 1. E-Dłuższy skok , kiedy zabijamy przeciwnika odnawia nam się. R - 3 użycia zamiast 1. W normalnych grach mozemy ulepszyć jedynie 3 umiejętności lecz w niektórych przypadkach mozna ulepszyć je wszystkie. Dzieje się to wtedy gdy gramy przeciwko Rengarowi i zabijemy go w walce w której obaj mamy 16+ lvl.Build:(jungle) 1.2.3.4.lub5.6.lubStartowe iteamy:Maczeta, 3x HP pota ( jungla) , Mikstura skarzenia ( Top)Maxowanie: R>Q>E>WEwolucje: Q>E>R/W(preferencje)Early: Kha zix nie jest zbyt dobry w początkowych fazach gry. Powinnismy unikac walk do 6 lvl kiedy bedziemy mieli ulepszone Q.Team Fight: Powinniśmy wskoczyć na przeciwnego carry ( osobe robiącą dmg ) zabić go jak najszybciej po czym szybko wyskoczyć.Linia: Farmimi się do 6 lvl , obijamy z QTricki: Double Jump - Polega to na wskoczeniu w cel z małym zdrowiem uzycie q podczas lotu po czym uzycie kolejnego wyskoku co wygląda bardzo efektywnie.Kontry: Lee Sin , Rengar , Jax