League of legends - Czyli jak grać w lesie .

Master yi

( Kosz postaci 450 ip

)

x3

x9

x9

x9

Flash

Smite

Kosz postaci 450 ip

x9

x9

x3

x9

Smite

Flash

Dzisiaj przedstawie wam kilka informacji na temat grania jako jungler w lolu .Wszytkie pomysły i sposoby nie muszą działać w 100% !Pamiętajcie że to tylko poradnik a wygrana zależy też od was .-: Smite , flash ( najczęściej używane ): Każda postać w jungli może mieć całkiem inny build , inną mechanike , inny wygląd , inne skille , nawet inny dm . Lecz pamiętajcie , że nie liczy się dm a wasz skill !: W lesie liczy się szybkie pokonanie żaby/zółwi sklanych aby móc zdobyć 2 lvl i pokonać blue/red: Postaci na jungle jest dużo ale jak wiemy każda postać w lolu ma swoją cene , jedną z tańszych postaci do lasu jest master yi kosztuje on 450 ip drugą natomiast jest amumu który kosztuje tyle samo . Na początek muszisz wybrać jaką klase wolisz : wojownij czy tank . Master jest wojownikiem i szybko zabija stwory w lesie , amumu jest tankiem zabija stwory troche wolniej .: Wraz z awansowaniem na kolejny poziom postaci zdobywasz punkty specjalizacji , dzięki nim możesz ulepszać statystyki bochatera . ( Aby wejść w specjalizacje musisz kliknąć na swój profil ,następnie odszukać prostokąta z napisem "specjalizacje" i w niego kliknąć pojaci się przed tobą drzewo specjalizacji , każdy kwadrat znajdujący się w nim daje twojej postaci bonusy , pamiętaj o zapisaniu punktów!: Każdy champion ma inny build przedstawie ci kilka buildów do tanich i dobrych postaci w lesie .Buduje się go głównie pod atak speed , najlepsze itemy to :- () Amumu jest tankiem robi się go pod armor . Najlepsze itemy to :