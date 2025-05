League of Legends - ciekawostki o Ahri

Postacie w League of Legends są bardzo ciekawe, i pod względem ich historii, i samego wyglądu i zachowania w grze.Ahri jest jedną z tych postaci, o której można się dowiedzieć wiele - przedstawiam Wam parę faktów, o których może jeszcze nie słyszeliście.

Przed wydaniem Xayah i Rakana (19 kwietnia 2017), historia Ahri i innych Vastajów nieco różniła się od obecnej. Wcześniej Ahri była lisicą, która za pomocą życiowej esencji opuszczającej ciało umierającego mężczyzny przeobraziła się w pół kobietę, pół lisa.

W obecnej wersji jej historii, Ahri jest Vastajanką porzuconą przez swoją prawdziwą rodzinę - od urodzenia posiada cechy wyglądu człowieka i lisa. Aby przetrwać w śnieżnej północnej Ionii, musiała dołączyć do stada lodowych lisów, gdzie jej charakter trochę się „uzwierzęcił”, ale wygląd pozostał taki sam.

Podczas projektowania postaci, rozważane było wiele propozycji na jej imię:

- Gumiho lub Kumiho - odniesienie do Dziewięcioogoniastego Lisa z koreańskiej mitologii

- Danbi (Zbawiciel lub Chroniący Deszcz)

- Nabi (Motyl)

- Ruri (Olśnienie)

- Ari (Wdzięk lub Elegancja)

- Chorong (Błyskotliwy)

- Dasom (Kochający)

Finalnie wybrano Ari, ale aby imię było bardziej charakterystyczne, zmodyfikowano je na to, które znamy teraz – Ahri.

Jest jedną z głównych postaci w filmie „Nowy Świt” („A New Dawn”), gdzie ukazana jest walka pomiędzy różnymi bohaterami z uniwersum League of Legends, a także w filmie „Nowy Horyzont” („A New Horizon”), w którym Ahri powołuje swoją drużynę Czarodziejek Gwiazd do ochrony wszechświata przed złymi mocami oraz do zmiany swojego przeznaczenia.

A teraz parę faktów na temat jej skórek.



Ahri z Dynastii (Dynasty Ahri) posiada nieco zmodyfikowany tradycyjny koreański strój zwany hanbokiem, a jej taniec został zmieniony na tradycyjny koreański taniec pasujący do motywu skórki.



Ahri Północy (Midnight Ahri) zwana jest również Cienistym Lisem.

Ahri Lisiego Ognia (Foxfire Ahri) odnosi się do przeglądarki Mozilla Firefox. Dzieli motyw przeglądarek z Ezrealem Odkrywcą (Explorer Ezreal), Caitlyn na Safari (Safari Caitlyn) i Chromowanym Rammusem (Chrome Rammus).

Ahri Gwiazda Popu (Popstar Ahri) odnosi się do koreańskiego zespołu muzycznego Girls’ Generation – jej ubiór, taniec, animacja powrotu, a nawet sama data wydania skórki nawiązują do utworów i albumów tej grupy. Oprócz tego, kiedy Ahri używa tej skórki, może sprawić, że Niebieski Strażnik (szerzej znany jako Blue Buff) zacznie tańczyć razem z nią, kiedy nasza bohaterka włączy animację swojego tańca. Gwiazda Popu wpływa też na kulę esencji wrogiej Ahri, jeśli obie tańczą w tym samym momencie obok siebie. Wtedy na tej kuli pojawią się nuty.

Pretendentka Ahri (Challenger Ahri) została stworzona na rozpoczęcie sezonu piątego jako jedna z przeciwniczek serii Mistrzowskiej (Championship). Pozostałe to Pretendentka Nidalee (Challenger Nidalee) i Zdobywczyni Karma (Conqueror Karma).

Licealistka Ahri (Academy Ahri) ubiorem nawiązuje do południowokoreańskich mundurków szkolnych. Do serii Licealistów należą również Darius, Ekko i Vladimir – wszyscy, łącznie z Ahri, mają wspólny splashart.

Arcade Ahri posiada ogony zmieniające kolor. Przez pewien czas nie miała na twarzy linii przypominających zwierzęce wąsy, ale po pewnym czasie zostały one dodane. W serii Arcade znajdują się też Corki, Ezreal, Hecarim, Miss Fortune, Sona i Riven. Wszyscy mają wspólną cechę – „rozpikselowane” animacje, a same skórki są w tęczowych kolorach.

Czarodziejka Gwiazd Ahri (Star Guardian Ahri) jest przywódczynią nowego zespołu Czarodziejek Gwiazd Nowego Horyzontu. W kuli esencji trzyma małego zwierzaka przypominającego lisa o imieniu Kiko, z którym rozmawia podczas gry. Do jej zespołu należą Ezreal, Miss Fortune, Soraka i Syndra. Motyw Czarodziejek Gwiazd dzieli też z zespołem Janną, Jinx, Lulu, Lux i Poppy.

Ahri oryginalnie ma oczy w kolorze złotym, jednak niektóre skórki to zmieniają. Te skórki to:



- Pretendentka Ahri (Challenger Ahri) – czerwone

- Arcade Ahri – niebieskie

- Czarodziejka Gwiazd Ahri (Star Guardian Ahri) – niebiesko-różowe



Jej kolor oczu uległ zmianie również w filmie „Nowy Świt” („A New Dawn”) – są tam koloru niebieskiego.







To już koniec ciekawostek na temat Ahri. Dziękuję za przeczytanie!