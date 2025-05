League of Legends - Challenger Series

W Challanger Series sześć drużyn walczy o miejsce w LCS, grając mecze bo2 (best of two) co tydzień (przez 5 tygodni) w niedziele na zasadzie każdy z każdym. Drużyny walczące o miejsce w LCS to:



1. Milenium:



Top - Mimic

Jungle - Steal

Mid - Pretty

ADC - P1noy

Support - Norskeren



2. Paris Saint-Germain (PSG, na pewno jest wam znana z piłki nożnej)



Top - WhiteKnight

Jungle - Kirei

Mid - Blanc

ADC - Pilot

Support - sprattel



3. Misfits Academy (Akademia drużyny Misfits grającej w LCS)



Top - Jisu

Jungle - Kadir

Mid - CozQ

ADC - Yuuki60

Support - Dreams



4. FC Schalke 04 (Kolejna piłkarska drużyna)



Top - Smittyj

Jungle - Loulex

Mid - Selfie (Polak)

ADC - Upset

Support - Vander (Polak)



5. Fnatic Academy (Akademia drużyny Fnatic grającej w LCS)



Top - Kikis (Polak)

Jungle - Amazingx

Mid - Nisqy

ADC - MrRalleZ

Support - Klaj



6. Team Kinguin (Polska drużyna składająca się z pięciu Polaków)



Top - IceBeasto

Jungle - Tabasko

Mid - Sebekx

ADC - Woolite

Support - delord



Po 4 tygodniach rozgrywek tabela przedstawia się następująco:

(Wygrane - Remisy - Przegrane)



1. FC Schalke 04 4-0-0 12pkt

2. Misfits Academy 1-2-1 5pkt

3. Team Kinguin 1-1-2 4pkt

3. PSG 1-1-2 4pkt

3. Fnatic Academy 1-1-2 4pkt

3. Millenium 1-1-2 4pkt



Jak widać: w górze tabeli ogromna dominacja weterana LCS jakim jest SO4, dół tabeli natomiast mocno wyrównany, drużyny nowe i niedoświadczone na scenie e-sportowej walczą o utrzymanie. Już w te niedziele (5 marca ) odbędzie się ostatnia kolejka Challenger Series w której to SO4 oraz Misfits Academy będą walczyć o awans do League of Legends Championship Series. Zachęcam również do kibicowania naszej drużynie Kinguin w meczu z Fnatic Academy, gdyż bedzie to walka o utrzymanie się Polaków w lidze.